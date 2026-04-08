Без щастлив край: Геро разплита мистерия край Рилския манастир в нов сериал

Още не е приключил сезонът на „Като две капки вода“, на който Герасим Георгиев-Геро е един от водещите, а съвсем скоро по Нова телевизия ще гледаме талантливия актьор в още една роля – в кримисериала „Дъждът оставя следи“.

Геро влиза в кожата на пенсиониран разследващ полицай. Неговата задача въобще не е лесна, тъй като нищи мистериозно престъпление, извършено в района на Рилския манастир. Партньор на Геро в това разследване е актрисата Христина Джурова. Двамата се оказват въвлечени в история, която ги връща към болезнени спомени и страхове, пише "Филтър".

„За първи път играя пенсионер – признава с усмивка Геро. – Това е сериал, който казва истината и в него няма да има хепиенд, въпреки че обикновено зрителите очакват щастлив край, но в „Дъждът оставя следи“ такъв няма.“

Сериалът е екранизация по едноименния роман на писателя и сценарист Александър Чобанов. Авторът разкрива, че сюжетът е базиран на истински събития, случили се в района на светата обител. Чобанов има опит в киното, а в биографията му са успешни сериали като „Дяволското гърло“, „Отдел: Издирване“, „Майките“ и „Под прикритие“.

В шестте епизода зрителите ще видят актьорите Ана Пападопулу, Марин Янев, Георги Иванов, Стефан Къшев, Йордан Биков и Васил Панов. Музиката пък е дело на Максим Ешкенази.