Без Слай в новия „Рамбо“, но със силно БГ присъствие

Голямото българско присъствие в направата на последния филм за Рамбо продължава и в новия, чиито снимки вече започнаха. Този път продукцията се нарича „Джон Рамбо“, като филмът ще бъде предистория на „Рамбо: Първа кръв“, снимките започват в Тайланд, а Силвестър Сталоун липсва изцяло от проекта, но обеща да дава съвети.

AI

„Милениум медия“ поема направата на най-новия филм за Рамбо, като също така продуцира и последния – „Рамбо: Последна кръв“. Тогава голяма част от екипа беше български, като дори дубльорът на Силвестър Сталоун беше нашенец – Асен Асенов-Майстора. Ролята на екшън легендата ще бъде изиграна от Ноа Сентинео, но впечатление прави, че Слай за първи път няма да участва по никакъв начин във филм за Рамбо.

„Исках да направя първия филм с AI… не ретроспективно… а да пренапиша историята на по-ранния Рамбо, защото исках той да е най-свестният тип в училище – отличникът, кралят на бала, всичко това. И когато отива във Виетнам, той си мисли, че ще е бърза, триседмична акция тип „удари и бягай“, а после виждаш как е измъчван и пленен, как приятелите му са убити, едно след друго, както и живота му в Сайгон. Помислих си: „Можем да направим това с AI“, но отлагахме прекалено дълго и други го поеха – надявам се за добро, късмет“, споделя Сталоун пред ScreenRant.

Война

Все още информацията за „Джон Рамбо“ е оскъдна и актьорите биват обявявани поетапно, но едно е сигурно – това ще е предистория, развиваща се по време на Виетнамската война, когато Джон е част от Зелените барети. „Когато бях на 11, видях „Първа кръв“ за първи път и това промени живота ми. За мен Рамбо не е просто филм – остана с мен, докато израствах, и определено беше голямо влияние за това защо искам да правя филми. Започвайки продукция за корените на Джон Рамбо, ние се връщаме в началото. Този Рамбо е сведен до същината си – суров и истински. Това е история за оцеляване, издръжливост, постоянство и изгубена невинност. Чест е да оформим тази следваща глава с дълбоко уважение към героя и неговия завет, както и да представим пред аудиторията началото на пътешествието на Джон Рамбо“, казва режисьорът на най-новия филм – Ялмари Хеландер.