Безплатен автобус и 2500 евро за Дара в София и Варна

Безплатно пътуване с градски транспорт, посещение без такса на музей и галерия, еднократна финансова подкрепа в размер на 2556,46 евро (5000 лева) и участие в заседание на общинския съвет.

Това са само част от привилегиите, които певицата Дара ще получи с официалното й обявяване за Почетен гражданин на София и Варна. Победителката в последното издание на "Евровизия" ще получи отличията си на 15 август в морския град и на 17 септември в столицата.

Преди дни Столичният общински съвет гласува Дара да получи званието Почетен гражданин на София. Предложението направи председателят на съвета Цветомир Петров по време на сесия.

"Победата на Дара е огромен шанс за нас като столица да бъдем домакини на "Евровизия 2027", което съвпада и с 20-годишнината от присъединяването на България към ЕС. Безспорно това ще бъде един голям празник, за който ние като община трябва да се подготвим и да работим активно с всички институции", коментира Петров.

С връчването на отличието изпълнителката на "Бангаранга" ще има право на безплатни карти за посещение на Регионален исторически музей - София, Софийската градска художествена галерия, както и безплатен абонамент и услуги към Столична библиотека.

Също така Дара ще има привилегията да бъде включвана в състава на официалните представителни делегации на град София в страната и чужбина.

Званието Почетен гражданин на София дава право на безплатно пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столичната община. Тоест Дара може да се придвижва свободно с автобус, тролей, трамвай и метро. Но преди това трябва да посети пункт за издаване на превозни документи на Центъра за градска мобилност, да носи документ, удостоверяващ званието й, и да представи лична карта за идентификация.

"България Днес" припомня, че годишната персонализирана карта за всички линии струва 185 евро, а неперсонализираната е 305 евро - суми, които певицата няма нужда да плаща.

През годините за почетни граждани на София са обявявани композиторът Марин Големинов, целият футболен отбор от САЩ '94 заедно с покойния старши треньор Димитър Пенев, олимпийската шампионка по биатлон Екатерина Дафовска, актьорите Георги Калоянчев и Стоянка Мутафова, писателите Валери Петров и Йордан Радичков, певиците Йорданка Христова и Богдана Карадочева, треньорката по художествена гимнастика Нешка Робева и много други. Футболистите Георги Аспарухов и Никола Котков са носители на званието посмъртно.

Столична община поддържа връзка с почетните граждани. Кани ги на тържества, отправя им поздравления по повод лични празници, юбилейни годишнини, организира с тях срещи, полага грижи за паметните им плочи.

Дара като почетен гражданин на София ще има възможност да присъства на заседания на Столичния общински съвет с право на съвещателен глас. А ако си загуби удостоверението, може да си извади ново, като пусне молба до съвета.

С пълно единодушие Общински съвет – Варна, също подкрепи предложението Дара да бъде удостоена със званието Почетен гражданин на Варна. Отличието на певицата, която е родом от Варна, се присъжда за изключителните й заслуги към българската музика, високия професионализъм и приноса й за утвърждаване на международния престиж на Варна и страната, обясняват общинарите.

Според Статута за удостояване с почетни звания и отличия са възможни и изключения. По предложение на кмета и на председателя на общинския съвет местният парламент може да удостоява със званието български и чуждестранни граждани и по други поводи. Именно по този ред е разгледана и номинацията на Дара.

Процедурата по номиниране на новите почетни граждани продължава. До края на юни се приемат предложенията за званието, след което ще бъде организирано публично обсъждане. Кои ще се присъединят към Дара като нови почетни граждани, ще стане ясно в края на юли, когато се очаква финалното решение на Общински съвет - Варна.

За разлика от София в морската столицата званието е придружено от финансова подкрепа - 2556,46 евро, които се равняват на 5000 лева. Изпълнителката на "Бангаранга", която взриви света с хита си, ще получи още символичния ключ на града и специален нагръден знак с лента.

Победителката в юбилейното 70-о издание на "Евровизия" ще има право на участие с почетен статут в официални местни чествания и тържествени сесии на общинския съвет в родния си град - например на 15 август - празника на Варна.

Сред известните почетни граждани на морската ни столица са легендарният треньор по щанги Иван Абаджиев, първият космонавт Юрий Гагарин, тенисистът Григор Димитров, естрадната прима Лили Иванова, либийският диктатор Муамар Кадафи, актьорът Мариус Куркински и други.

Званието Почетен гражданин на Варна също дава право на безплатно пътуване с обществения градски транспорт на територията на Община Варна. За да ползва това право Дара, е необходимо да й бъде издадена специална персонализирана абонаментна карта.

Младата ни талантлива певица трябва да посети административен офис или пункт за продажба на превозни документи, като например Централна станция или административната сграда на "Градски транспорт" ЕАД на улица "Тролейна" 48. На място е нужно да представи лична карта, удостоверение за званието и актуална снимка. И без проблем ще може да пътува с автобус в родния си град.