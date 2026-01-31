БГ звездите залитнаха по AI, една от най-активните е Светлана Василева

Българските звезди все по-често използват изкуствен интелект, за да създават фотосесиите си. AI се превърна в мощен инструмент за създаване на визуално съдържание, не само за рекламни кампании, но и за артистични проекти. Все повече български звезди залагат на AI генерирани фотосесии и дигитални визии, които привличат вниманието в социалните мрежи и това не е случайно.

Причината е проста: AI намалява кардинално разходите, които иначе отиват за фотограф, гримьор, стилист, локация, декор и целия снимачен екип. Само час снимане с професионален фотограф може да струва между 100 и 300 евро или повече - и това далеч не включва останалите услуги и логистика. Затова все повече популярни лица у нас и по света избират дигиталните инструменти, които да им помагат да създават, рекламират и експериментират визуално съдържание, без да се ограничават от реалността.

Една от най-активните в това отношение е Светлана Василева. Тя почти през ден залива интернет с интересни изображения, които изглеждат като кадри от фантастични фотосесии - например кадри, в които тя: промотира собствената си колекция нощници сред луксозна атмосфера, сякаш заснета в градините на Версай. В други лети сред облаците като истински ангел, клип, създаден с помощта на AI, който не би бил възможен без сложна визуална обработка. Такъв подход ѝ позволява бързо да анонсира кампании и да поддържа визуално силно присъствие онлайн.

Русокосата изкусителка Златка Райкова също вече използва AI за своите рекламни визии. Тя сподели AI генерирани кадри, с които промотира своята хранителна добавка, която изглежда професионално заснета, но е изцяло дигитална. Това ѝ дава възможност да създава многообразни визии без големи бюджети.

Джулиана Гани също се включва в актуалните визуални трендове, при които AI създава сюрреалистични изображения — например показващи я в ролята на „бейзболистка в розово“. Тези снимки се превръщат в мемове и вирусни постове, защото комбинират познатите лица със сюрреални ефекти. В такива се включиха един куп от популярните личности, особено по Коледа, когато създадоха поздравителни картички с Дядо Коледа, а особено популярен стана трендът, в който споделяха снимки в бели кожи и зимни пейзажи.

Носителките на титлата „Мисис България“ - Мари Вачева и Алекс Милтенова, също не пропускаха последните тенденции.

Гримьорката Христина Герасимова, участничка в риалити формата „Един за друг“, също създаде последната си фотосесия с помощта на AI - доказвайки, че дори хора с професионален опит зад камерата виждат в този инструмент начин да разширят творческите си възможности.

Един куп звезди от попфолка създават вече визиите за предстоящите си участия с помощта на изкуствен интелект. Сред тях са Билянищ, Десита, Джена, Гери Никол, Киара, та дори Милко Калайджиев. В някои случаи приложението преправя толкова много лицата им, че трудно бихме могли да ги познаем, но в други са напълно реални.

Преди време певицата Глория се оказа въвлечена в ситуация, при която AI генериран видеоклип показва как по време на нейно участие уж към нея лети кен от напитка — сцена, която не се е случила реално. Видеото бързо се разпространи в социалните мрежи, предизвиквайки спекулации и недоразумения, макар то да е изкуствено създадено съдържание. Клип с кадри на Камен Донев, в които се рекламира продукт срещу ставни болки, е манипулиран с помощта на изкуствен интелект, също за популярност в мрежата. С измамен клип с образа на Софи Маринова пък се рекламираха хапчета за отслабване, това се случва не само в България, преди време.

Никол Станкулова - фалшиви реклами за „чудодейни“ продукти. Един от най-коментираните случаи е този с Никол Станкулова. Синоптичката нееднократно е предупреждавала последователите си, че не участва в реклами на лекарства, добавки или продукти за отслабване, въпреки че нейното лице и „интервюта“ се появяват в онлайн публикации. В някои от тези фалшиви реклами дори са използвани манипулирани цитати, създаващи впечатление, че Никол лично препоръчва даден продукт.

Преслава също е сред звездите, чието лице многократно е използвано във фалшиви реклами за отслабване. В интернет циркулират изображения и „статии“, в които певицата уж разкрива как е свалила килограми с конкретен продукт. Самата Преслава неведнъж е заявявала, че това са измами, а снимките и текстовете са манипулирани или генерирани често с помощта на изкуствен интелект. Телевизионната водеща Мария Игнатова също е сред публичните лица, чиито снимки и интервюта са били използвани в измамни онлайн кампании, най-често за здравословни или антиейдж продукти. Тези реклами разчитат именно на доверието, което зрителите имат към познатите лица от телевизионния екран. Имената на Райна и Галена също са били споменавани в контекста на фалшиви реклами, особено такива, свързани с външен вид, отслабване и хранителни добавки. В повечето случаи се използват реални снимки, но с напълно измислен текст и фалшиви „признания“.

Измамни изображения, създадени с изкуствен интелект, на Кейти Пери, Риана и Лейди Гага от Met Gala се разпространиха в мрежата. Това, което заблуждава хората в интернет, е, че известни личности и политически фигури са казали или направили нещо, което не са. Често прости грешки като липсващи пръсти или лошо качество са ясен индикатор за подправени видеоклипове и изображения. Изкуственият интелект вече променя ролята на визуалното съдържание в България и по света - от рекламни фотосесии на реални звезди до създаване на виртуални инфлуенсъри. Тази нова ера носи огромни творчески възможности и икономически предимства, но също така поставя етични и правни въпроси за това кой контролира съдържанието и как се защитава самоличността на реалните хора.

Извън фалшивите изображения има и истински AI генерирани профили, които функционират като инфлуенсъри, модели или дигитални творци. Един от най-известните примери в България е Ахинора - първият виртуален инфлуенсър, създаден изцяло чрез AI и дигитални технологии. Тя има собствени профили в социалните мрежи и дори е участвала в събития, включително обръщение пред членове на Европейския парламент, където представи възможностите на дигиталните образи за обществото и творческите индустрии.

По света АI модели и актьори вече са широко разпространени. Milla Sofia (@millasofiafin) - AI модел с голяма аудитория и силен визуален стил. Aitana López - виртуален инфлуенсър от Барселона, активен в различни социални платформи. Lil Miquela например (истинско име: Miquela Sousa) е изцяло цифрова персона, генерирана чрез компютърна графика и представяна като виртуален инфлуенсър, модел и музикална артистка. Тя е създадена през 2016 г. от технологичния стартъп Brud в Лос Анджелис и оттогава се превърна в глобална интернет звезда.