Бившата на Али Соу плува с китове (Горещи снимки)

Едва ли има нещо по вълнуващо в океана от това да плуваш заедно с гигантски китове само на метри от тях! Този адреналин изпита моделката и бивше футболно гадже Габриела Крекманова, пише "България Днес". Преди години тя мачкаше чаршафите заедно с оставилия трайна диря в ЦСКА голмайстор Али Соу, а днес се наслаждава на ваканцията си на остров Мавриций.

С Али Соу имаха бурен романс

Габриела Крекманова е само на метри от китовете

Въпреки че точно преди година стана майка, Габи демонстрира все така изящни извивки. Печелилата титлата "Мис Ловеч 2019" се гмурна само по прашки с шнорхел и плавници във водите на Индийския океан. За неин късмет най-големите бозайници на планетата дойдоха край нея, харесаха я и плуваха заедно.

Крекманова прекарва екзотична ваканция край Индийския океан

Стана майка точно преди година

"Видяхме китове. Един от най-готините моменти в живота ми! Без думи, просто чисто страхопочитание", сподели Крекманова. Тя изказва благодарности към местен мъж на име Бен, който я е завел сред китовете. Чаровната варненка показва и още кадри от екзотичната си ваканция, като възкликва: "Островни дни, златни лъчи!"

Мавриций е вулканична островна държава, известна със своите зашеметяващи плажове с бял пясък, коралови рифове, лагуни и планини с водопади.

Преди няколко години Габриела прекара бурен романс с гамбийския нападател Али Соу, който в момента играе за турския "Ризеспор". Тогава дори родителите й приеха на драго сърце, че ще имат цветнокож чужденец за зет. Българката дори живя с него известно време в Русия, но след това настъпи крах. Към момента бившите любовници не се следват в социалните мрежи и са разкарали всичките си общи снимки.

Крекманова сви семейно гнездо с популярния рапър Марсел Величков-Марсо. След няколко дни 23-годишната Габи ще организира първия рожден ден на щерка им.