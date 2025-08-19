Бившата снаха Стефан Рядков се омъжи! Вдигна сватба с китарист

Актриса, която e носителка на редица отличия от конкурси за красота, се омъжи!

Сексапилната и млада Марина Георгиева, придобила популярност с появата си в сериала „Откраднат живот“, вдигна сватба с любимия си мъж - китариста Дими Балев. Двамата се сгодиха през август м.г. след романтично предложение за брак в италианското градче Равело и точно година по-късно стигат официално до брак.

Марина е част от трупата на Ловешкия драматичен театър, като има участия в телевизионни реклами и няколко български филма. Любопитно е, че преди сериозно да се захване с актьорство, хубавицата участва в конкурси за красота и печели няколко престижни титли - „Мис Родопи 2016", "Мис София 2018", "Мис Лято 2019" и „Кралица на киселото мляко". Също така гради и музикална кариера.

Преди време Марина имаше връзка със сина на актьора Стефан Рядков - Михаил, но двамата се разделиха и красавицата открива любовта в Дими, която преминава през годеж, за да се стигне до сватба.

"Не ми е било мечта да бъда мис. Беше интересен и различен опит. На самите конкурси бях естествена, усмихната, леко обрана и затворена спрямо другите участнички и не исках да печеля на всяка цена. Актьорското майсторство беше втората ми любов след музиката. Когато се дипломирах, се страхувах да отида в театър, но сцената много ми липсваше и така станах част от трупата на Драматичен театър - Ловеч. Оказа се, че не е толкова страшно да излезеш от зоната си на комфорт", споделя пред „България Днес" Георгиева.