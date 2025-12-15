Сузанита оперира бюста си за втори път! Качила 25 кг от бременността

Тийнсензацията Сузанита е оперирала бюста си повторно в Турция.

Това потвърди самата тя пред „Телеграф“. Причината да се окаже отново в южната ни съседка е рязката визуална промяна, която тялото й преживява след появата на първородния й наследник Матиас.

„Чувствам се добре и съм благодарна. Възстановяването ми протича спокойно. След първата операция животът ми се промени по най-красивия начин - станах майка. Бременността, в която качих около 25 килограма, остави своя отпечатък върху тялото ми и след свалянето на килограмите кожата в областта на бюста се отпусна. Решението за нова интервенция не беше лесно, но беше осъзнато. За мен това беше начин да си върна баланса и увереността, без да се отричам от пътя, който съм извървяла. Днес ce чувствам спокойна, защото знам, че съм направила най-добрия избор за себе си. Благодаря от сърце на доктор Якуп Ъшък и целия екип за грижата, вниманието и човешката топлота. Те превърнаха този процес в преживяване, изпълнено с доверие“, коментира изпълнителката на „Луцифер и Буда“, „Без коментар" и „Горда“. Пълна подкрепа за стъпката тя получава от най-близките си хора.

Коледа

С тях тя ще сподели дългоочакваните празници Бъдни вечер и Коледа. „Празниците ще прекарам с най-любимите си хора с благодарност, любов и усещане за смисъл", допълва знаменитата блондинка, която е дъщеря на обичания от няколко поколения певец Орхан Мурад и дългогодишната му, но понастоящем бивша, партньорка Шенай.