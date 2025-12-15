Близначката Алекс вдигна сватба! Фото с младоженеца

Aлекс от популярния дует Алекс и Влади, вече е омъжена жена. Красивата певица каза заветното „да“ в петък и лично се похвали с щастливата новина в социалките.

Часове след сватбата Алекс публикува снимка от колата, на която демонстрира блестящия си годежен пръстен. Кадърът бе придружен с кратък, но красноречив надпис: „От днес съм госпожа Боянова".

Изпълнителката ce сгоди в края на ноември 2023 година, само часове преди рождения си ден. Романтичното предложение се случи във френския град Лион и предизвика вълна от поздравления от фенове и колеги. Оттогава почитателите на къдрокосата хубавица очакваха големия ден.

B петък двойката официално сключи брак, а младоженците изглеждаха повече от зашеметяващо.

Алекс пусна снимка от скъп столичен хотел, където сияе в елегантна бяла дантелена рокля. Тоалетът е изчистен, без презрамки, извайващ перфектната й фигура. Певицата е заложила на нежно перлено колие, което допълва визията с изискан блясък. Избраникът й се е доверил на класиката - черен смокинг, комбиниран с папийонка в цвят бордо. Двамата изглеждат стилни, спокойни и истински щастливи. Засега младоженците не са споделили кадри от самата церемония. Алекс e известна с това, че обича пази най-съкровените си мигове далеч от светлината на прожекторите.

Любопитен детайл от близкото минало не остана незабелязан от екипа на "България Днес". През юли сватбата си вдигна и Влади от дуета, като се омъжи за рапъра Стефан от "Young BB Young“. Тогава именно Алекс хвана булчинския букет и няколко месеца по-късно съдбата си каза думата.

Новата госпожа Боянова не пропусна да покаже и първата си закуска като омъжена жена.

В неделя тя публикува кадър от масата у дома сладки картофи и принцеси с кайма. Ястията подсказват, че младото семейство не си отказва удоволствията.

Новоженците похапват обилно и се наслаждават на първите си дни като съпруг и съпруга. Любов, стил и щипка съдба на Алекс - тази нова житейска роля очевидно й отива.