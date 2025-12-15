Ричард Величков показа новото си гадже: Влюбен съм

Pичард Величков вече официално не е сам. Фитнес инструкторът на принцеса Калина, модел и риалити герой, който доскоро открито заявяваше, че си търси жена, показа новата дама до себе си и изненада почитателите си.

В светските среди от известно време се говори за връзката му с млада певица, в сега самият Ричард потвърди слуховете. Новата му приятелка се казва – Жасмин, красива варненка, която уверено си проправя път в попфолк средите.

Красавицата и мускулягата са отседнали в луксозен СПА хотел, съчетавайки почивка, романтика и професионални ангажименти. Причината за пътуването им е участие на Жасмин в зимния курорт, пише "България Днес".

Под видео на ангелогласната певица Величков написа кратко, но категорично послание: „Влюбен съм.“ Ричард дори се пошегува, че откакто е с 25-годишната певица, вече не си пуска радио в колата.

Явно нещата са се развили бързо и той в срещнал точния човек. Жасмин не е непознато име за меломаните. Брюнетката има успешен дует с диджей Дамян - песента „Всичко заслужавам", която бързо привлече вниманието на публиката. Парчето се радва на сериозен интерес, а младата изпълнителка продължава да трупа участия и популярност.