Мира Добрева: Крадецът, който ме обра 5 пъти, се уби!

„Крадецът, който ме обира цели 5 пъти, се уби." Това разкри специално за „България Днес" Мира Добрева. Емблематичната телевизионерка напомни, че „възмездието рано или късно настига престъпниците“. „Бог забавя, но не забравя", напомни тя.

„Научих, че се качил на висок етаж в някакъв блок, пак да краде, и паднал", описа нерадостния край на апаша, който заедно с ортаците си оставил дома й едва ли не по голи стени.

Групичката обирджии отнесла по думите на тв водещата „годежния й пръстен и кръстчетата на децата й от кръщенетата им“. "Всичко златно или с някакви диамантчета, всичко изчезна", разказа още за вестника Добрева. И обобщи, че „аз съм загубен за материалните неща човек“.

За съжаление, крадците нито били задържани, нито получили заслужено наказание, пише „България Днес“.

"Пазеха ги, както често се случва в битовата престъпност", не крие недоволството си любимката на родните столетници.

Тези дни Мира отново стана жертва на сакатлък, който този път не се дъл-жал на човешка намеса. Пред "България Днес" топизследователката на българските дълголетници сподели, че е била на косъм да остане без коледна украса, а причината била наводнение.

"То не стана в дома ми, защото аз вече нито имам място, нито мога да съхранявам ценни като спомени неща за мен след кражбите. Наводнило се е при проливен дъжд помещението, което бях наела, тъй като коледната украса беше много масивна, много голяма, а и тя не бива да се смачква, няма как да натиснеш кашоните", поясни едно от най-красивите екранни лица на България.

Мира светкавично открила оригинален и едновременно с това ефикасен начин да спаси дядоколедовците, първия от които купила още преди 27 години.

"Държах ги в един фолиран кашон и въпреки това ги намерих полумокри. Нямало е как да изсъхнат. И аз направо си ги изпрах. Прах, прах чак до три след полунощ и успях да възстановя 40 процента от колекцията си от дядоколедовци“, радва се популярната телевизионерка.