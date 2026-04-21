Бившият треньор на княгиня Калина: Идва лавина от поскъпване – причината не е само войната

Обедняваме все повече, но да сме доволни, че не живеем в истинска война, казва бившият фитнес инструктор

"Както през пандемията запасяването с тоалетна хартия не помогна, а вдигна цените, така ще е и сега. Паниката само ще ги надуе изкуствено, а обедняваме все повече." Това предупреждава бившият фитнес инструктор на княгиня Калина - Ричард Величков, който днес наблюдава икономическите процеси отблизо - не от залата, а от пазара на недвижими имоти и строителството.

Според него реалността се диктува от войната в Близкия изток - напрежението между Иран и Израел, ефекта върху региона и икономическия център Дубай, както и от скока на горивата, който вдига цените на всичко у нас.

"За съжаление поскъпването е най-малкият проблем. Дай Боже навсякъде войните да приключат бързо и без големи последици. На база случващото се в света се радвам, че не сме въвлечени в битието на хората, които живеят в условия на война - цените на горивата спрямо тяхната съдба са нищо", заявява Ричард пред "България Днес".

Според Величков проблемът е много по-дълбок - поскъпването на горивата отприщва лавина, която удря всичко - от храната до услугите и наемите.

"В България имаме нисък стандарт на живот и всички усещаме разлика, когато се вдигнат цените на горивата, защото това води до повишаване на всеки един продукт, тъй като стоките идват до нас транспортирани. Това ще доведе до още по-голяма инфлация и бедност!", притеснява се той.

На този фон тревогата на бившия треньор от случващото се по света остава силна.

"Всичко, свързано с войната, ме притеснява. Надявам се съвсем скоро да се сключи мир и да бъдем по-разумни от предците ни. Никога войната не е водела до нещо добро!", казва Величков пред вестника.

И добавя още по-категорично:

"Войната винаги е минус за всички ни - умират деца, невинни - заради преразпределение на големите сили и финансови интереси".

След като остави фитнеса зад гърба си, Ричард Величков гледа на ситуацията по нов начин. И макар ситуацията да е напрегната, участникът от "Биг брадър" 2018 вярва, че най-важно е как ще реагират хората.