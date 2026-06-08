Ричард Величков проплака: С Жасмин бяхме твърде различни, не исках певица за гадже

„Бяхме твърде различни.“ С тези думи Ричард Величков за първи път проговори за раздялата си с попфолк певицата Жасмин.

Любовта им пламна светкавично, но само няколко месеца по-късно приказката приключи. Фитнес инструкторът разкри ексклузивно пред „България Днес“ как е започнала бурната им връзка и защо двамата са поели по различни пътища.

„Историята ни с Жасмин е много интересна - аз си я харесах от снимка в социалните мрежи и й писах да тренираме заедно. Това беше в началото на лятото, но тя не ми отговори“, започва Ричард.

Той не настоява и не пише втори път. Няколко месеца по-късно обаче самата Жасмин му отговаря.

„Написа ми: „Бих тренирала с теб, но нямам карта за фитнес“. Аз веднага й казах: „Дай си двете имена и телефонния номер и ще имаш годишна карта“, спомня си фитнес инструкторът.

После я моли, когато идва във фитнеса, да му се обажда, за да се запознаят, а първата им среща оставя отпечатък в съзнанието на симпатягата и до днес.

„Когато я видях за пръв път, бях леко притеснен. Все още този спомен е пред очите ми, все едно беше вчера. Тя си тръгна от фитнеса с една бяла рокля. Толкова много я желаех, че бях сигурен, че ще е моя“, доверява Ричард.

След това Жасмин започва да му се обажда при всяко свое идване във фитнеса и Ричард я кани на обяд, но след срещата изненадващо спира да я търси. Не след дълго обаче ангелогласната варненка прави следващата крачка и му предлага да дойде на рождения й ден.

„След това вече започнахме да си общуваме повече. Пишехме си по цял ден“, казва Величков.

Точно тогава Ричи започва да вижда в чаровната мадама не само жена, която харесва, но и огромен потенциал за музикална кариера. Той предлага на красавицата да стане неин мениджър с подготвен договор.

„Тя се съгласи и така започна всичко в средата на декември миналата година“, разказва фитнес инструкторът.

Още в началото Ричард решава, че отношенията им трябва да станат публични.

„Убедих я да напише в социалните си мрежи, че ми е приятелка, за да го вземат медиите и да започнат да я пишат“, признава той и допълва откровено: „Направих го и за себе си, защото исках да й внуша, че сме заедно. Да, доста съм добър в убеждаването“.

Малко преди Нова година двамата вече официално стават двойка и заживяват заедно. По онова време Ричард неспирно публикуваше снимки с лъчезарната изпълнителка и я наричаше „любимата ми певица“.

Жасмин също не криеше колко важен е той за нея. „Ричард вярва в мен повече, отколкото аз самата вярвам в себе си“, призна тогава експоловинката на Ричи пред „България Днес“. Брюнетката разказваше, че точно той я кара да не се отказва и да вярва в таланта си.

„Той е интелигентен, много възпитан и отговорен. Държи на думата си - обещае ли нещо, го изпълнява“, казваше изпълнителката.

Покрай любовта кариерата на Жасмин също тръгна стремглаво нагоре. Само за първите месеци на 2026 година певицата вече има по над 10 участия месечно.

„За изпълнителка, която никой не беше чувал преди да напишат медиите, че е момичето на Ричард, това бе огромен успех“, смята Величков.

По думите му младата певица започва бързо да се нарежда до най-популярните имена в жанра. Тогава изглеждаше, че отношенията им вървят към следващата голяма крачка.

По време на участие в Банско през февруари Жасмин дори промени текста на песента на Илиян „Името ти“ и изпя към Ричард:

„Имам всичко, само едно нещо го нямам - нямам пръстен на ръката.“

След това демонстративно показа ръката си без халка и посочи любимия си пред цялото заведение, а той загадъчно отвърна, че е избрал нея. Жасмин не скриваше и колко силно преживява любовта.

Зад романтичните снимки и общите пътувания обаче постепенно започват да се появяват различията между тях.

„Бяха три хубави месеца, но уви...“, признава мускулягата. Той разказва, че около рождения си ден вече усещал, че връзката им няма да издържи.

„Едва дочаках моят рожден ден да мине. Бяхме планирали да отидем в Милано, но след това я помолих да се изнесе“, разкрива фитнес инструкторът.

След Великден двамата за кратко се събират отново, но в края на май окончателно слагат край на отношенията си. Според Величков причината е, че двамата просто гледат различно на живота.

„Твърде различни сме. Още в началото говорих с един мой приятел, че не бих си я хванал за жена, защото е певица. Нищо против бранша нямам, но аз искам семейство, а семейство с човек, който работи нощем, определено е трудно“, категоричен е Величков.

Въпреки раздялата обаче хубавецът заявява, че няма да изостави Жасмин професионално: „Още дълги години ще й бъда мениджър. Обещах й да я направя звезда“.

И не крие, че продължава да вярва безрезервно в таланта й.

„Тя има ангелски глас, пее всички стилове изключително добре, красива е, амбициозна е и вярвам, че ще стане най-добрата певица“, убеден е смолянчанинът.