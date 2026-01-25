Благой Георгиев: Всяка година ме канят в „Ергенът”, не искам децата ми да гледат как целувам 20 жени https://hotarena.net/laifstail/blagoy-georgiev-vsyaka-godina-me-kanyat-v-ergenat-ne-iskam-decata-mi-da-gledat-kak-celuvam-20-zheni HotArena.net

Благой Георгиев сложи край на футболната си кариера през 2017-а, но си е все така мегазвезда – при това не само за онези, които обичат спорта. В последните години той се изявяваше и като риалити герой по телевизията (във „ВИП Брадър” и „Сървайвър”), и като актьор в театъра („Спанак с картофи”), а сега го гледаме и като водещ на онлайн предавания.

Репортер на „Уикенд” се свърза с бившия национал и го разпита за всичко най-актуално в живота му. Ребром му бяха зададени дори и въпроси, свързани с изгората му – инфлуенсърката и дизайнерка Мария-Луиза.

- Благой, изявихте се като гост-жури във „Вече играеш... Стоичков”. Кой ви покани в предаването, което избира актьор за ролята на най-успелия български футболист в игрален филм за живота и кариерата му?

- Да участвам като гост жури ми предложи човек от екипа на Христо Стоичков, с когото се знаем отдавна. Веднага се съгласих, дори не се замислих. Чувствах се прекрасно в предаването. Винаги съм уважавал Стоичков, той навремето ме взе да играя в националния отбор. Имам най-добри чувства към него.

- Как ви се струват участниците в риалитито кастинг?

- Добри момчета са. Като гост жури се опитвах да им давам по някой приятелски съвет. Радвам се, че приемаха майтапите ми без никакво притеснение. Със Стойко Сакалиев, с когото сме доста близки, трябваше да изберем онзи участник, който притежава най-добри футболни качества.

- Имате ли вече фаворит сред участниците? Кой смятате, че е най-подходящ да изиграе ролята на Христо Стоичков в биографичния му филм?

- Да, имам фаворит, който става и за футболист, и за актьор - Кристо Стоичков. Момчето дори има физическа прилика с Христо. Иска ми да го изберат за ролята, макар че този, който я получи, ще трябва да играе и по свой начин, а не да копира оригинала едно към едно. Хубаво ще е филмът да стане като „Гунди – Легенда за любовта”, за който поздравявам продуцентите Иван и Андрей. Разликата в двете продукции е, че при тази за Стоичков мащабът е много по-голям - предназначена е за цял свят, а не само за България.

- Какво е мнението ви за титулярното жури във „Вече играеш… Стоичков” - Аня Пенчева, Владимир Памуков и Мартин Макариев?

- И тримата ги познавам отдавна, дори с журналиста Владимир Памуков сме приятели, а той е и много близък с Христо Стоичков. Именно Владо ми звънна да участвам като гост жури. Само хубави неща мога да кажа за него, Аня и Мартин. Всеки един е професионалист в своята сфера и си е създал име.

- Коя беше вашата първа среща с Христо Стоичков?

- Първата ни среща беше, когато ме взе в националния отбор, на който беше треньор в онзи период. След един мач на „Славия” Венци Стефанов ме извика в коридора пред съблекалните. Същия ден бях вкарал два гола и разговорът ни мина на майтап. „Трябва да се подстрижеш задължително или няма национален отбор!”, каза ми президентът на „белите”. По същото време бях с дълга коса и просто отвърнах: „Значи няма национален за мен!”. После добавих, че се шегувам и ще се подстрижа. Махнах си косата, не съм страдал за нея.

- Какъв треньор и човек е Стоичков?

- Труден е като характер, в това никой не се съмнява, но винаги е справедлив. Хвали, когато има защо, но се и кара при грешки. Какъвто и проблем да имаш, той е твоя опора. Чинно съм изпълнявал указанията, които ми е давал като треньор в националния отбор. Никога не сме имали противоречия в личен или в професионален план. Христо ми е идвал на гости в Русия, когато играех в „Терек” (Грозни). В България се виждаме често, а се чуваме и по телефона. Отношенията ни са много добри.

- Какви са настоящите ви професионални ангажименти?

- Продължаваме с подкаста ми, който се развива много добре. Скоро ще започнем да правим и нови епизоди на ютуб предаването „Битката на поколенията”. Освен това си имам и други занимания. Не ми е скучно изобщо, непрекъснато съм зает с нещо.

- След година стаж пред камерите чувствате ли се по-уверен като водещ?

- Не мога да се нарека водещ и да се смятам за конкуренция на българските и чуждестранните популярни телевизионни лица. Когато си говоря с гостите ми, винаги го правя човешки и приятелски. Мисля, че именно това е причината да ми се получават толкова добре интервютата с хората в студиото.

- През 2023 г. спечелихте „Сървайвър”. Бихте ли участвал отново във форматно риалити предаване?

- Зависи кое е предаването и какви пари дават продуцентите. Знае се, че сме корумпирани и че размерът на хонорара има огромно значение за нас (смее се).

- Ако ви предложат огромна сума за „Ергенът”, ще се съгласите ли?

- Не. Всеки път, когато започват да снимат нов сезон на „Ергенът”, ми звънят, но винаги отказвам. Децата ми са вече големи и разбират, не искам да гледат по телевизията как се целувам с двайсетина жени в риалити формат. Каквито и пари да ми предлагат и занапред от това предаване, няма да се съглася да вляза. А и май ми е минало времето за това...

- Често ли се виждате с четирите си деца?

- Да, непрекъснато. Всяка седмица сме заедно. И четирите растат като гъби. Дъщерята вече е в пубертета, а както знаем, положението там е трудно. Тримата ми синове се занимават с футбол. Много са ми добри децата, културни, възпитани. Имат уважение към хората, което е много важно за мен като родител.

- Щастлив ли сте с любимата ви Мария-Луиза? Да очакваме ли сватба и пето дете от вас в някакъв момент?

- Да, много съм щастлив. Колкото до втория въпрос, само Господ знае какво и кога.

- Как си почивате най-пълноценно?

- Всеки ден тренирам, дори и двуразово. Не мога без спорт. С тренировките и масажите си и почивам. Голям релакс ми е и да пътувам – не обичам да се задържам на едно място. Всеки месец хващам нанякъде - в чужбина или в България. През зимата ми харесва да съм на топло.

- Зумба тренирате ли редовно?

- Не е за мен това. Пробвах заради приятелката ми. Тя ходи редовно на зумба и ме нави да опитам. Тегаво ми е обаче да подскачам. След такава тренировка имам мускулна треска, въпреки че съм доста активно спортуващ.

- Само със спорт ли поддържате теглото си?

- Винаги съм се поддържал. Формулата на успеха е тренировки плюс специален режим на хранене. Не се меря от години – само като се погледна в огледалото, веднага разбирам дали трябва да свалям килограми, или пък да качвам. По принцип фаствам – 20 часа не ям нищо, а през останалите 4 си позволявам да хапвам. Това ми е останало от един пост, който правих преди няколко години. Изключително ефективно е и смело мога да го препоръчам на всичси.

- Мнението ви за мъжете, които се подлагат на подмладяващи процедури?

- Не съм против. Щом съществуват процедури, които помагат на хората, защо да не се възползваме? И аз бих се подложил на някоя, ако реша, че имам нужда.

- Родителите ви как са?

- Живи и здрави са. С напредването на годините имат някакви болежки, но това е съвсем нормално. Неведнъж съм казвал и отново ще повторя, че имам най-прекрасните родители на света. Винаги ще им бъда благодарен.

- Как успявате все да сте усмихнат и позитивен?

- Дай боже, да си остана такъв, защото това е най-важното. Бог ти дава толкова проблеми, колкото можеш да решиш. Не ти изпраща изпитания, с които си неспособен да се справиш. Винаги трябва да сме му благодарни за всичко, което ни се случва в този живот. В моментите, в които ми е много трудно, гледам да оставам сам с Бог. Тогава често отивам в манастир и преспивам там.