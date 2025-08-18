Близък приятел на Малък Тошко разкри за депресиите, в които изпадал: Така и не преживя майка си

"Бях най-близкият приятел на Тодор Славков още от детските му години. Пиехме си ракията до последния му ден."

Това изненадващо признание направи пред „България Днес" професорът по химия и преводач от български на Доналд Тръмп - Йонко Мермерски. „После обаче стана така, че около него имаше повече ментори, които му влияеха отрицателно. И аз просто не можех да се преборя с тази среда", уточни синът на покойното светило на народната медицина Христо Мермерски.

Двамата с отишлия си от този свят на 21 юли т.г. Малък Тошко са имали намерение да напишат книга за майка му Людмила Живкова, разкри за вестника „нашият човек“ в Белия дом.

Йонко Мермерски

"Ходих у тях да извличам спомени, но той изпадаше в такова състояние, че не се получаваше нищо“, разкрива Мермерски. Той е намерил и обяснението защо всеки опит да мотивира внука на Тодор Живков да започне да говори за майка си е претърпявал провал. "На Тодор не му се даде да премине през периода на скръб, а когато Людмила почина, той е нямал дори 10 години. Бидейки обществена личност, на него се е гледало като на бездушен човек, който може да понесе всичко. Всички са мислели, че е само угрижен, след като майка му е починала, но не, майката е съвсем различно нещо", убеден е Йонко Мермерски.

По думите му „тази психическа драма от загубата" всеки път, когато двамата с наследника на Батето тръгвали да подреждат фактите за бъдещата книга, Тодор си пийвал и „губел ясната си мисъл". "Аз обаче никога не си позволих да го питам каква е неговата версия за смъртта на майка му. Тодор по принцип много мразеше да се говорят неща за семейството му, които той знаеше отвътре. Но не това беше и идеята на книгата“, пояснява преводачът на Тръмп.

Проф. Мермерски е изключително изненадан от внезапната кончина на своя най-близък приятел. „Нямаше абсолютно никакви податки, че такова нещо ще се случи! Ако го е скрил и от мен, това означава, че става въпрос за негова дълбока драма от години. Защото той имаше страхотно чувство за хумор. Даже сме се смели с него, който пръв от нас си отиде, другият да разкаже виц на гроба му. Възможно е, разбира се, на майка му да е изпаднал в някаква депресия, но хуморът му беше циничен. Тодор не издаваше да преживява някаква сериозна тъга. Пред мен се държеше, не сваляше гарда", уверява Йонко Мермерски.

Химикът не вярва, че Тодор Славков е бил склонен към самоубийство. „Беше винаги оптимистично настроен. Беше много горд с дъщеря си, как тя се изгражда като амбициозен млад човек, който ще постига неща и ще се развива", споделя синът на Христо Мермерски.

За първи път пред медия преводачът на Тръмп разкрива и една от големите тайни на Мальк Тошко.

"Той в един момент, когато беше отишъл в Швейцария, се беше амбицирал да развива себе си. Но, от друга страна, майтапели сме се даже с него, при положение че го рисуваха и като космонавт, какви амбиции да има? Всичко му беше в краката. Но, мисля, и аз имах участие в това да го убедя да се развива. Обвинението в изнасилване обаче го отклони от този път. Тогава съдеха дядо му и търсеха начин да омерзят цялата им фамилия. И то по мои наблюдения счупи в него единствения порив развитие. След това изпускаш няколко години, започваш да се занимава с глупости... Самата история с обвинението е много грозна. Жената или момичето, което постъпи така грозно, на практика беше водено жаждата за известност. Без да я интересува, разсипа човека", огласява своята версия за ролята на обвинителката Мила Гешева проф. Мермерски.