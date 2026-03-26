Близначките Вяра и Надежда се местят в София, почват работа в ресторант

Близначките Вяра и Надежда Станчеви, които заедно с другата си сестра близначка - Любов, спечелиха "Биг брадър" преди цели 19 години, възнамеряват да заживеят за постоянно в София. Това научи преди всички "България Днес" от техния приятел - ресторантьора и също победител в популярното риалити Лео Бианки.

Италианският ВИП кулинар, избрал България за втора родина, разкри наскоро, пак специално за вестника, че именно той е мотивирал Вяра и Надежда да се приберат от Лондон у нас. Припомняме, че близначките живяха няколко години в английската столица в нищета, бяха се настанили в палатка в района на Ковънт Гардън, а нерядко са спели дори на улицата.

Няколко дни преди да се качат на самолета от Лондон за София, брадърките втрещиха лондончани с несвързаните си истерични крясъци под прозорците на Уестминстърското абатство по време на тържествена служба, на която е присъствало цялото кралско семейство. Тогава потребители в мрежата се усъмниха в душевното им здраве, но Лео Бианки отдава случката на "дългогодишната гавра на социалните служби в Лондон с момичетата".

Най-интересното обаче е, че няма яснота кой точно е дал финансово рамо на Вяра и Надежда, за да се завърнат в България. Бианки посочи пред вестника, че това е бил бизнесменът и риалити герой Даниел Бачорски. Пред "България Днес" обаче самият Бачорски отрече да е съдействал за прибирането им.

"По това време бях в Китай. Разбира се, винаги съм готов да се притека на помощ", подчерта Бачорски. Хай кулинарят обаче не се отказа от "осветяването" на Бачорски като основен финансов донор на близначките за завръщането им в родината, но уточни, че "благотворителността винаги е дискретна и затова Даниел не иска да парадира с постъпката си".

Според публикации обаче българското посолство в английската столица спешно е организирало отпътуването на Станчеви за България. Така или иначе, важен е резултатът!

Звездният готвач разкри още пред "България Днес", че поддържа контакт и с другата сестра близначка на Вяра и Надежда - Любов, която пребивава в Англия, щастливо омъжена е и се радва на две прекрасни деца. При нея живеела и майката на трите сестри, научи вестникът.

"Несправедливо е да се обвинява Любов, че се е дистанцирала от проблемите на сестрите си. Напротив, аз знам, че и тя, и майка им са помогнали на Вяра и Надежда да се приберат в България. Нещо повече. И Любов също има намерение да се върне скоро в родината си", довери за вестника Бианки.

"Вяра и Надежда са готови да започнат работа. Искат да се пробват в ресторантьорството. Имам възможност да им помогна, препоръчал съм ги на мои колеги и приятели. Те искат обаче и двете да са на едно работно място, което според мен няма как да се осъществи", подчерта риалити героят.

"Ще поема издръжката им в хотел, докато си намерят подходяща квартира в София. Поддържам връзка с Вяра и Надежда, те са в напълно адекватно състояние. Но имат нужда да отворят сърцата си пред някого. Например пред психолог, който да ги изслуша с разбиране, да им даде съвети. А след това, не се съмнявам, че ще се завърнат в шоубизнеса", убеден е Лео.