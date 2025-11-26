Боби Михайлов в болница на рождения ден на щерка си (Снимки)

Легендарният вратар на България Борислав Михайлов прекара вчерашния 26-и рожден ден на дъщеря си Елинор в болница.

Боби постъпи в лечебното заведение в неделя вечерта и изследванията показват, че е прекарал инсулт. Съпругата на Михайлов Мария Петрова пусна вчера кратка честитка за празника на Елинор със снимка от старите ленти. На фотото Ели е още бебе в прегръдката на майка си.

Семейството на Борислав Михайлов предпочита да не споделя лична информация за здравословното състояние на героя от Пеневата чета. Знае се, че е контактен и адекватен и няма увреждания на тялото. Боби ще остане няколко дни под строг медицински контрол. Лекарите правят всичко възможно, за да овладеят ситуацията и да не се стигне до по-тежки последствия в резултат на кръвоизлива, който е получил. Футболна България се обедини в пожеланията си за бързо оздравяване на стража, който води България като капитан на световното първенство в САЩ през 1994 г. Националите ни стигнаха до полуфинал на този мондиал, написвайки най-славната страница в родната история на най-популярния спорт.

"Животът има свойството да променя перспективите ни и да ни напомня кое е наистина важно - написа в социалните мрежи Стилиян Петров. - Въпреки че сме имали различия, днес подкрепата ми е към Борислав Михайлов и неговото семейство, който смело и с подкрепата на своите близки се изправя пред здравословни предизвикателства. В момент на това изпитание искам да знаеш, че те подкрепям и се надявам на бързото ти възстановяване. Миналите ни разногласия бледнеят в сравнение със силата и устойчивостта, които трябва да покажеш в този момент - така, както си го правил винаги на терена. Ще се справиш!" Валери Божинов също изрази съчувствие и подкрепа.

"Пожелавам ти сила, онази истинската, която имат само шампионите - написа Божигол. - Знам, че ударът е тежък, но твоят характер е още по-силен. Вярвам във възстановяването ти и знам, че отново ще се изправиш, както си го правил толкова пъти. Мислите ми са с теб!" От страниците на "България Днес" окуражителни думи към Боби изпратиха треньорът на четвъртите в света Димитър Пенев и защитникът от световното в САЩ Илиян Киряков. "Боби, смело и напред! В болницата не е като на терена, но вярвам, че ще се справиш и с тази битка, както го правеше на вратата!", каза 80-годишният Пенев. "Бързо оздравяване желаем на Боби - сподели сърцатият Илиян Киряков. - Всички от Пеневата чета сме с него." "България Днес" също желае скорошно и пълно оздравяване на Борислав Михайлов!