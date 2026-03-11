Наследникът на трона - Борис IV гадже с белгийска принцеса

Борис IV, внукът на Симеон Сакскобургготски, има нова половинка. Тя също е със синя кръв, защото се оказа белгийска принцеса!

Това стана ясно, след като в испански и руски медии се появиха снимки, на които българският княз Борис Търновски Сакскобургготски, пазител на царската корона и наследник на трона, е кавалер на красивата принцеса Доротея-Анастасия д'Аренберг. Това се случва на Малтийския бал, който се проведе само преди дни - на 8 март в Берн.

Изглеждат влюбени Снимка: инстаграм

Принцеса Доротея-Анастасия д'Аренберг е от белгийско-германския аристократичен род Аренберг. Тя е дъщеря на принц Пиер-Фредерик д'Аренберг.

Новите снимки потвърждават, че двамата са двойка, защото князът и принцесата бяха засечени заедно и през януари на официално събитие. Слуховете за връзка между двамата тръгват, след като на гостите прави впечатление, че Борис и Доротея Анастасия се държат за ръце и се гледат влюбено. Снимката от Малтийския бал на 8 март потвърждава тази информация.

Част от царското семейство Снимка: инстаграм

Балът събра представители на европейски аристократични и кралски фамилии, като сред присъстващите бяха и принц Максимилиан Тоскански, ерцхерцог на Австрия, придружен от доня Еулалия Орлеанска-Бурбон, както и принц Леополд Максимилиан Тоскански, ерцхерцог на Австрия, заедно с принцеса Каролина Бурбон-Две Сицилии.

Трите двойки се забавлявали от сърце, като танцували цялата вечер, става ясно от новините, посветени на височайшото събитие.

Балът в Берн е сред значимите благотворителни събития, организирани от Малтийския орден, като традиционно събира представители на европейската аристокрация и обществени личности в подкрепа на хуманитарните инициативи на организацията.

Пазителят на българската корона е не само желан гост на подобни мероприятия, но и ухажван от много дами мъж.

Преди две години таблоидите в Нидерландия свързаха името на княз Борис с това на принцеса Амалия в романтична връзка. Според тамошните издания заради Борис красавицата дори се преместила в Мадрид, твърдяха от Prive exclusief. От изданието бяха щракнали русокоската да пие чай в компанията на нашенеца. Борис и Амалия се появиха под ръка и на аристократична сватба в Испания през октомври, 2024 г., но очевидно, ако са били гаджета, връзката им е приключила.

Нашето момче е определяно за едно от най-дискретните членове на европейско монархическо семейство. Борис доскоро живееше в Лондон, но вече за постоянно се е преместил в Мадрид.

За княза, внук на Симеон Сакскобургготски, това е поредна връзка. През юли 2023 г. той се появи на собствената си изложба във Версайския дворец заедно с 23-годишната актриса Клара Мерц. "Благодаря за помощта и подкрепата ти", мило се обръщаше към нея Борис. Красавицата е милионерка, работи и като дизайнер. Клара е любимка на тийнейджърите и има милиони последователи в мрежата. Двамата с Борис имаха и общи интереси - музиката, модата, Формула 1 и футбола. Но и тя не успя да задържи за дълго сърцето на младия български княз.

Според слуховете от година насам Борис имал афинитет към красива пловдивчанка, която често посещавал, когато живее в България. Не само тя обаче го ухажвала, но и нейните приятелки. Последни фотоси на княза говорят, че той често присъства на различни класически концерти у нас, като се снима и със знойни родни хубавици.

Досега е ясно, че единствената българка, която Борис официално е афиширал като първо негово гадже, е Александра Динева от Бургас. Двамата се запознават, докато той учи в малкото австрийско градче Сент Гилген близо до Залцбург. Първоначално са само приятели, но любовта им припламва миналата година. За по-близките им отношения говорят и общите им снимки във фейсбук. На тях влюбените са почти винаги заедно, държат се за ръка и си пишат щастливи съобщения. Красавицата Алекс рисува и преди години майка й Росица Ангелова й съдейства да направи изложба.

Борис IV и Александра често са в компанията на съучениците си, дори на бала при завършването са двойка.

Преди да постъпи в престижното училище, бъдещият престолонаследник завършва Европейския колеж в Мадрид. Междувременно записва и курсове, в които учи изящни изкуства в Лондон.

"Впечатлен съм от политиката. Смятам, че освен че движи светя, тя може да направи хората щастливи или нещастни. И това зависи от тези, за които тя е професия", казал в речта си при завършването Борис.

Веднага след това първородният син на нелепо загиналия преди две години княз Кардам Търновски завърши годишния си стаж в австрийския парламент. Медиите в Испания отчетоха това и споменаха името му редом до популярния му дядо - Симеон Сакскобругготски.

"Наследникът български, макар и с крехката си възраст, от години се готви за политик. Интересуват го финансите, знае перфектно три езика, може да язди, свири на два инструмента и танцува фантастично. Истински наследник на дядо си - Симеон Сакскобургготски", хвалят го вестниците в Испания.

Борис е единствен носител на династическите права на дядо си Симеон. Той е кръстен на прадядо си Борис Трети и вероятно родителите му са предвиждали такъв сценарий, защото момчето единствено носи българско име от всичките 11 внуци на Симеон. Явно шегата на царя, че има цял футболен отбор от внуци, си е чиста действителност - те наистина са 11, но са пръснати из цял свят.

В редките моменти, когато царското семейство се събира, Борис има честта да е пръв до дядо си и да седи до него, както повелява традицията.

Що се отнася до личния му живот, майката на престолонаследника ни - принцеса Мириам, съпругата на покойния княз Кардам, е жената, от която най-много се възхищавал Борис.