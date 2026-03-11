Панайот Панайотов с мрачна прогноза: Ние сме едни въшливци, ще ни обсипят с бомби!

„България няма да влезе във война! Просто ще но обсипят с няколко бомби за разкош и авторитет.“

Такава е страшната прогноза на легендарния Панайот Панайотов пред „България Днес“ по повод размириците в Близкия изток и предполагаемото въвличане на държавата ни в тях. Певецът изстрелва думите без страх - с увереността на човек, предчувстващ с интуицията си какво предстои. „Хората трябва да се страхуват! Никой да не се успокоява - особено софиянци! Ние сме цел на бомбардировки! Летището е приготвило американски самолети, а великото правителство лъже народа, че са за учебни глупости. Нашата столица е обект на иранската държава, тъй като тя се отбранява и се счита за вражеска“, смята момчето, което говори с морето.

Според Панайотов страната ни е неспособна да се сражава, но ще търпи последици от липсата на неутралитет.

„Никаква война не можем да водим, защото сме едни въшливци! Нямаме нищо - бедна държава. Просто ще ни обсипят с вражески огън“, предвижда Панайот и допълва позицията си: „Доколкото чувам в медиите, някои страни категорично са отказали да приютяват американски бази, самолети и т.н. Точно това е политиката на неутралитета. За да запазиш своя народ от атаки, смъртни заплахи и всякакви глупости, трябва да предприемеш такива действия. А нашите държавници правят точно обратното“. Гласът, възпял Охридското езеро, е убеден, че какво ще се случи оттук-нататък е решение на природата: „Конкретно българите правят непрекъснато грешки в живота си и тя ще им отмъсти“, убеден е изпълнителят.

Като вярващ човек с дълбоко упование в Христос Панайотов винаги търси спасение в Създателя за разлика от повечето ни сънародници, които според него са доста далеч от религията.

„Смирението е много чуждо явление на българите. Да оставим настрана, че са атеисти. Даже не са и такива, защото, за да си атеист, трябва да имаш малко мозък, а те просто не знаят къде се намират по-голямата част. Християните сме една шепа хора“, констатира с тъга любимецът на поколенията.