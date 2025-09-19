БОМБА! Ергенът Алек с бебе на 3 месеца

Царина е богата руса адвокатка и аз не съм балама да я изпусна, смее се младият татко

Ергенът Алек и половинката му Царина Рускова са щастливи родители на дъщеря от три месеца. Новината разкри щастливата двойка пред ергенката Ния-Косара в онлайн видео. Двамата се запознават преди няколко години на събитие за автомобилни фенове в Созопол, което Царина организирала.

"Вали един скандален майски порой, половината хора се отказват, а събитието е тотално провалено. Леко кисели сме, защото няма какво да се прави. Бях с брат ми, а Алек с неговия приятел. Надушихме се и от сутринта всички почнахме да пием и да се опознаваме", разказва партньорката на Алек.

По-късно следобед компанията се мести в къщата на Царина в Созопол. Двамата не се отделят един от друг, свободни са и в търсене на любовта.

Алек и Царина вече не се крият

"Попита ме може ли да ме целуне. Казах - не", споделя през смях Царина. Проблем се оказва солидното количество алкохол.

"Прекалих и се чувствах натровен с узо. Аз приключих и така завърши този ден. Оттогава 2-3 години не поддържаме комуникация, и номерата на телефоните нямахме", добавя Алек.

По-късно двамата се засичат в столично заведение през лятото.

"Държи ми ръцете и ми казва как съм била разцъфнала, докато не сме се виждали. Не го помнех да е луд, ама май е тра-ла-ла, си помислих", смее се Царина.

Тогава Царина приключвала драматични отношения с гадже, а Алек тъкмо излизал от снимките на "Ергенът". Братът на Царина, с когото Алек продължил комуникация след запоя в Созопол, казал на сестра си да не се занимава повече с идиоти като бившия й и да пише на Алек, защото бил смазан след предаването и му било много тъпо. Тогава Алек изоставя на финала блондинките Маги и Надежда с видеообръщение и се прибира сам в столицата.

В "Ергенът" Младенов отряза и Маги, и Надежда

Минава още време и двамата се озовават на Коледния базар пред НДК, където се срещат на греяно вино и сладки приказки. В същото време вече текат реклами за предстоящия нов сезон на "Ергенът" от януари, а Алек се оглежда да не го познаят и видят, че е с жена.

"Това е супертайна - той не може да бъде виждан никъде с жена. Тогава се разбрахме да казваме, че съм наета от него за професионални юридически услуги, ако случайно ни видят - аз съм правист", казва Царина. "Или че си ми братовчедка. Криенето беше много неприятна, но и много чаровна част", добавя Алек.

След това продължават комуникацията и срещите, а в останалото време денонощно си пишат. Решават да отидат за три дни през зимата на 2024 г. на морето, за да преценят дали са един за друг. След този престой край вълните отговорът е положителен и двамата се решават да задълбочат още повече отношенията си.

"На 15 август 2024 г. спахме за първи път в нашия дом. В течение на месеци наред бяхме капсуловани - без ресторанти, без никой да ни види заедно, приятелите и семействата ни не знаеха", разказват влюбените.

"Това са най-чистите ми отношения, в които се чувствам абсолютно свободна. Никога не съм мислила, че ще срещна човек, който ще ме кара да се чувствам 100% себе си. Той цени най-много това, че съм пълен олигофрен. Както мога да бъда кифла или мадама в офиса, така съм тра-ла-ла на парти. Надявам се и на 150 години да сме толкова шашави", казва през смях юристката Царина.

Алек Младенов има дъщеричка на 3 месеца

Докато Алек отвръща с далеч по-присъщата си романтична нотка, смесена с типичния за двойката хумор:

"Царина е палитра от всичко най-хубаво, което съм искал да срещна. За мен е истинска дама, приятелка, момиченце и любовница. Аз съм най-щастливият мъж на света благодарение на нея. Тя е много богата руса адвокатка и аз не съм балама да я изпусна".

Все още тийнейджъри бъркат 7 години по-голямата партньорка на Алек с ергенката Маги Томова по улиците. Затова Царина категорично заявява, че Алек отдавна не е ерген и се надява това бъркане да престане.

"Три месеца след раждането Алек възстановява тренинга в секса", внася яснота и в интимен план Царина, която описва като "претенциозни патици" някои от участничките в "просташкото и тъпо предаване" "Ергенът".