Боро Първи стана темплиер

Рапърът Боро Първи реши да рекламира най-новия си проект по малко нестандартен и изненадващ за всички начин.

Той облече ризница, навлече тамплиерско наметало и взе автентичен за епохата меч, а се оказва, че цялото това облекло е част от нов клип.

„Достатъчно обяснение ли е – нов клип, нов сингъл от нов албум“, написа рапърът Боро Първи под фотос, на който е облечен като рицар от Ордена на тамплиерите, застанал пред луксозен автомобил. „Идвам да боря олигархията“, пошегува се още той, а фенове веднага го засипаха с коментари, за да разберат повече за новия проект.

„Айдее, крал Артур“, гласи един от коментарите, на който Боро отговори в типичния си стил и с чувство за хумор: „Нищо не съм крал“.

Все още предстои да станат ясни повече подробности за новия проект, но мнозина предполагат, че той ще бъде част от последния му албум „Песни от гардероба“, с който изпълнителят продължава да пълни участия из страната.

Албумът включва сурови проекти от периода 2014–2020 г., които не са намерили място в завършен албум. За него самият Боро споделя: „Стари за мен класики, които хвърчаха насам-натам в пространството. Периодът 2014–2020 беше тежка житейска турбуленция за мен – сменях държави, кариери, лични отношения, но през всички тези промени имаше една константа и тя беше създаването на музика.“

„Траковете в „Песни от гардероба“ по една или друга причина не са влизали в албуми, а са по-скоро спонтанни изливания на това, което моментно имам да кажа. Повечето не са записвани и обработвани в студио, а са сурова версия на Боро Първи“, допълва той.

На всеки един от концертите си за албума Боро Първи буквално излиза на сцената от гардероб – още едно доказателство, че за него музиката винаги върви ръка за ръка със силна идея и запомняща се визия.