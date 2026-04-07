Братът на Ружа Игнатова става водещ! Константин се похвали с първо интервю

Водещ на предаване става братът на Ружа Игнатова!

Константин Игнатов разкри, че започва поредица от разговори с интересни личности, като вече е интервюирал първия си гост. Дебютът му като водещ не започва плавно и се сблъсква със здравословни изпитания.

„Тази седмица записах първия гост в моето предаване. Бях болен с температура, но реших да не отменям. Планът беше 40 минути. Станаха 2 часа. Не интервю. А разговор, който ескалира“, разкри самият Игнатов.

Константин засега пази в тайна какво точно ще представлява предаването му и къде се излъчва, като не иска да разкрие и с кого в студиото ще даде старт на новото си начинание.

Константин Игнатов беше арестуван през март 2019 г. в Лос Анджелис за това, че е участвал в Понци схемата на сестра си и е поел ръководството на OneCoin след изчезването й през 2017 г., пише "България Днес".

От юни 2022 г. Ружа е в списъка на ФБР с 10-те най-издирвани престъпници в света.

Игнатов се призна за виновен по обвинения в заговор, пране на пари и измама и беше осъден на 2 години и 8 месеца престой зад решетките. С решение на съдия в Манхатън от март 2024 г. той е освободен след излежаването на присъдата си и се завърна в България, където вече трайно се е установил и има половинка и дете.

Константин коментира и филма за сестра му, който беше заснет от германски екип и в момента се излъчва по Нова телевизия. Според него лентата грам не се доближава до личността на Ружа.

„То ако погледнеш са сменили имената на всички, да го направят на макс скандално, без някой да ги съди. Май накрая китаец я убива или нещо. Просто поредната измислица от медиите да направят малко пари с историята“, коментира Игнатов.