Ексклузивно ВИДЕО: Венцислава Тафкова и участието й в аферата „Епстийн“

Мис България 2020 Венцислава Тафкова е поредната родна красавица, участвала в дискусия по темата „Епстийн“ и скандалните секс партита с момичета от моделските среди. В предаването „Студио Actualno“ една от най-популярните Мис на държавата ни призна, че секс партита като тези на Джефри Епстийн има и в България и на тях не се канят само представителки на модния бранш.

„Партита има не само в чужбина, но и на територията на България. И не само партита! Всички сме наясно, че това е най-древната професия. И се случва не само в моделските среди, но и с най-обикновени момичета, които дори имат далеч повече стимул да го направят“, разкри за мръсните тайни на родния шоубизнес Тафкова.

Без да оправдава избора им, Венцислава обяснява тяхното поведение с фалшивия лукс, който се афишира в социалните мрежи от популярните личности у нас. „Обикновеното 15-годишно момиче вижда моделки, певици, актриси в излъскания им образ и висок стандарт, без да си дава сметка, че това е работен образ, а не ежедневна реалност“, обяснява пловдивската миска, като е категорична, че именно тази фалшива показност подтиква девойки на крехка възраст да се опитват да подражават на този стандарт. За да могат да си го позволят, избират лесния път към най-древната професия, със съжаление споделя Венцислава.

„Тази амбиция разболява. Разболява психиката и така започват да ти минават през ума много различни неща“, разсъждава Тафкова и отново допълва, че именно социалните мрежи и фейк визиите на известните в тях са виновни момичета да поискат да участват в секс партита подобни на тези на Епстийн.