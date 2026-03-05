След драстичното отслабване: Геро си връща килограмите

Герасим Георгиев-Геро, който свали 60 килограма след операция на стомаха и последващ строг хранителен режим, отново е заформил закръглен корем. През лятото актьорът направо стряскаше с прекалено слабото си тяло, но напоследък видимо се е налял. Че копчето на вече тясната жилетка е пред скъсване, се видя ясно по време на живото предаване в „Като две калки вода“.

Бариатричната операция на Геро бе извършена у нас преди две години и оттогава той слабееше ударно, защото байпасът на стомаха гарантира 50 килограма надолу.

«Аз си направих бариатрична операция в „Александровска болница“ при доц. Гроздов. Това е байпас на стомаха. Не е пръстен, а чисто медицинска операция, защото в един момент при мен вече беше спрял метаболизмът. Не работеше. И трябваше да се възстановя, защото вече беше трудно за мен при това натоварване, което имаме в предаванията, чисто здравословно“, призна тогава Геро.

Според медици е напълно нормално връщане на част от килограмите, но повечето пациенти губят поне 20 процента от теглото си завинаги, като при Геро цифрата е още по-голяма.

Свалянето на килограми става основно през първата година след операцията. През втората година се наблюдава плато, при което свалените до този момент килограми се задържат. Ако обаче пациентът отново хапва без мярка, има риск дори да върне 10 или 15 кг от сваленото тегло през първите две години.