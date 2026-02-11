БРУТАЛНО! Тони Димитрова и Катя Близнакова се хванаха за косите заради Стоичков (СНИМКИ)

Българският представител на „Евровизия“ Дарина Йотова-Дара пя на легендарния Христо Стоичков на партито за неговия 60-годишен юбилей.

Това бе първата изява на певицата, след като спечели конкурса на БНТ за големия финал във Виена. Именно на нейна песен Камата покани на танц съпругата си Мариана, с която отбелязаха 38 лета заедно, преди личния му празник.

Торта

Любопитно бе, че вместо очакваната голяма торта му бе поднесена шоколадова футболна топка, която малката Миа буквално разби на парчета с помощта на малък чук. Залата се изпълни с аплодисменти за „новата носителка на Златната топка“ – както с усмивка я нарече певецът Рафи Бохосян, който бе влязъл в ролята на водещ. Специално за него пяха още Орлин Горанов, Васил Найденов, Тони Димитрова, а самият Ицо излезе на сцената в изпълнение на най-новата си песен с братя Аргирови „Българи сме още“.

Алкохол

Малко след тържеството избухна скандал в социалните мрежи между певиците Тони Димитрова и Катя Близнакова. Изпълнителката на „Лиляно моме“ написа критични думи за партито, които по-късно изтри, но вече бяха видени от колежката й, която избухна: „Ти беше ли на юбилея му, че не те видях? Качвам това тук, защото знам, че по-късно ще го изтриеш, както правиш винаги! И не, профилът ти не е хакнат! Това си самата ти и няма да те търпя повече! И те съжалявам, защото не само пишеш простотии, а и сама си ги харесваш! Жалка работа“. „Понеже Тони Димитрова просташки ми затвори телефона, след като за пореден път си позволи да ме обиди в алкохолизъм! Прилагам поста си и нейният! Ще я съдя за обида!“, написа Катя, но и това съобщение изчезна.

Ето какви обиди си размениха двете певици: