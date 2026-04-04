БУНТ! Филип Аврамов зове: Не плащайте непосилните сметки за парно!

Известните българи като цяло посрещат на нож обявеното от "Топлофикация" увеличение на цените на парното с близо 30 процента от юли т.г., убеди се "България Днес". И това възмущение споделят дори и тези от тях, които не използват услугите на монополния доставчик на топлото за столицата.

Популярният актьор Филип Аврамов директно призова абонатите на дружеството да спрат да плащат новите сметки.

"Имаше един такъв призив в началото на 90-те години - "За Бога, братя, не купувайте". Ето, аз сега пък се обръщам към столичани да не плащат тези непосилни суми за отопление", каза пред вестника Фицата.

Филип Аврамов призова за бойкот на високите сметки за парно

Звездата от "Домашен арест" даже препоръча с черен хумор на монополния доставчик на топлото за София "да увеличат направо със сто процента цените. Така хем ще вземат много пари наведнъж, хем няма да се занимават с глупости".

"Защото и при тези цени на тока остава да вдигнат и на парното, и всичко ще свърши!", предрича "апокалипсис сега" за потребителите Аврамов. "И без това сметките досега са надути и нямам представа какво ще се случи, когато се увеличат още - в един момент хората просто могат да откажат да плащат", допуска Фицата.

"Ясно е, че накрая "Топлофикация" – София, ще стане като Църквата - с най-много придобити имоти", огласи мрачната си прогноза за съдебните искове, които според него ще заведе срещу "некоректните платци" дружеството, актьорът. И обобщи ситуацията с лаконичното, но страховито: "Втора шокова терапия!".

Заедно с това обаче посъветва клиентите на "столичната "Топлофикация" да настояват за подобрение на услугите, тъй като "парното в София е почти символично", припомни Филип Аврамов.

Ути Бъчваров подчерта, че като обитател по рождение на централната част на столицата никога досега не е ползвал парно. Това обаче не му попречи да даде няколко напътствия за съгражданите си, които ще бъдат засегнати от 30-процентния скок на цените на топлото.

"Много по-изгодно е човек да си сложи от новите системи за отопление - с термопомпи. И да не разчитат на "Топлофикация"!", категоричен е най-известният тв готвач. Актьорът кулинар обаче смята, че от дружеството "имат мотивация да го направят".

"Така че моят съвет към клиентите на "Топлофикация" е първо да помислят как да пестят. Да не живеят на толкова топло, защото не е полезно за здравето. И третото нещо е да вдигнат енергийния капацитет на своите домове с добри дограми, изолация, гасене на лампи и така нататък. Виждате как в света се говори, че ние живеем прекалено разточително. Затова със смесени чувства човек може да отклони хегемонията на "Топлофикация" и да подобри енергийния и оттам - и паричния си баланс", убеден е Бъчваров.

Ути Бъчваров смята, че българите трябва да се научат на енергийна пестеливост

Истински потрес, но не толкова за себе си, а за своите деца, преживява от новината за готвещото се сериозно увеличение на цените на топлото и Любен Чаталов.

"Те държат Дома на киното в София и не знам как ще се оправят! Не могат да направят един билет да струва 30 евро примерно, защото тогава в салона ще влизат по трима-четирима души, а сметки за парното пак ще се трупат. Пък и там се провеждат непрекъснато мероприятия, хората искат да им е топло. Договорът на децата ми е за 10 години и не могат да го разтрогнат току-така", тюхка се за наследниците си легендарният актьор.

"Аз съм на 76 години, какво мога да направя? Да вдигна някоя счупена брадва в центъра на селото, в което живея, в знак на протест? Или децата ми да го направят пред Дома на киното? Не става. И не виждам изход от това положение", не скри песимизма си пред "България Днес" Чаталов.

Любен Чаталов се притеснява как ще се справят с ценовия скок наследниците му