Чанта за 5 бона в ръка: Тафкова посрещна именден в стил „Chanel“

Докато едни отбелязаха Цветница с букети и семейни кадри, Мис България 2020 Венцислава Тафкова предпочете по-спокоен вариант – СПА почивка и няколко на пръв поглед непретенциозни снимки.

Само че, както често се случва, детайлите казват повече, пише Paparak.bg.

На един от кадрите, оставена сякаш небрежно на заден план, се вижда класическа черна чанта на Chanel с метална верижка – от онези модели, които не крещят, но трудно остават незабелязани… особено за по-наблюдателните.

Бърза проверка показва, че въпросният модел - vanity case, може да се намери на официалния сайт на марката срещу скромните 5000 долара – сума, която отдавна е част от „тихия лукс“, наложил се като тренд сред родния шоубизнес. Chanel е любима марка на тв водещата Гала, певиците Галена и Гери-Никол, както и Никол Станкулова, която наскоро засякохме да се разхожда с модел за 10 000 евро.

Любопитното в случая е, че Тафкова неведнъж е била критикувана именно заради афинитета си към маркови дрехи и аксесоари. Самата тя обаче наскоро призна, че не харесва тази показност и дори смята, че подобно поведение влияе зле на младите.

Дали чантата е просто част от ежедневието ѝ, или пореден „неволно изпуснат“ детайл в кадър – оставяме на въображението.

Факт е обаче, че подобни малки щрихи рядко остават незабелязани, особено когато става дума за хора от шоубизнеса, при които всяка снимка се гледа под лупа.

А Тафкова, както изглежда, добре знае това