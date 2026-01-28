Чикагото ще върти черпака в „Кухнята на Ада“

Чикагото, който стана известен покрай колоритното си участие в „Игри на волята“, се готви за ново телевизионно приключение.

Миньорът с най-много корекции по тялото влиза в звездния отбор на готварското риалити „Кухнята на Ада“. Край печките едва ли ще му помогнат присадената коса, прибраните уши, оформените гърди и уголеменото мъжко достойнство, но пък доза суетност няма да попречи. Предаването стартира по Нова телевизия през февруари, а Теодор Венков въпреки непокорния си нрав ще трябва да свиква с крясъците на шеф Ангелов. По всичко личи, че на 44-годишния главен миньор от мина „Траяново“ му се усладиха телевизионните участия, а и той обича светлините на прожекторите.

След „Игри на волята“ Чикагото прие да се развихри и в „Черешката на тортата“. Там не успя да спечели плакета на шеф Манчев, но пък показа как се оправя в кухнята с помощта на жена си и на тъщата си. Да, ама в „Хелс Китчън“ подкрепа няма да има и ще се наложи да готви сам.

„Всеки знае, че съм номер 1, къщата ми е на номер 1 и в кухнята ще съм номер 1“, без притеснение заяви Чикагото, когато участва в „Черешката на тортата“. „Обичам да се предизвиквам и никога не развявам белия байрак. Даже като отидох на работа в рудника, ми казаха, че ще издържа само месец, но още работя там.“

Миньорът призна, че има гафове в кухнята, като най-често се проваля, загаряйки по нещо на печката. Но въобще не се притеснява от задачите в „Кухнята на Ада“ и без колебание е приел да се включи в звездния отбор. Сигурно е поне, че щом Чикагото участва в предаването, забавлението е гарантирано, пише „Филтър“.