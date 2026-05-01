Чикагото: Ставам свидетел на Диана Димитрова, ако съди Рая Пеева

"Със сигурност ще стана свидетел на Диана Димитрова, ако даде под съд Рая Пеева." Това каза за "България Днес" Теодор Венков-Чикагото. Малко преди него готовност да подкрепи актрисата в съдебната зала изрази пред вестника и плеймейтката Нора Недкова. Тримата демонстрираха кулинарни умения в последния сезон на "Хелс Китчън" и се сприятелиха по време на шоуто.

"Цяла България видя какво представляват Пеева и майка й. Така че няма нищо измислено. Каквото съм видял, мога да го кажа. И съм сигурен, че и Нора ще направи същото", добави миньорът от Стара Загора и риалити герой.

"Приятелството винаги се гради и на нас с Диана Димитрова ни отне малко повече време да го изградим, но сега се радваме на едно здраво приятелство. Тя постоянно ме подкрепя в социалните мрежи. Дори наскоро ми изпрати едни слова, че много се радва, че сме се срещнали в "Хелс Китчън" и че аз съм направил за нея едно незабравимо преживяване в шоуто. И че ми е благодарна за всеки един ден, в който сме били заедно", сподели за "България Днес" участникът от "Игри на волята".

Риалити героят не скри, че е коментирал с актрисата и "нейната голяма мечта - да стане майка".

"Аз й дадох напътствия, понеже тя постоянно пътува в чужбина, беше във Франция, че ако реши да прави семейство, трябва да остане тук и да намери правилния човек. Защото, като ходи в различни държави, няма как да се случат нещата. И ако е решила твърдо да стане майка, има опасност, когато човек навлиза в една възраст, да стане егоист и да не му се занимава нито с мъже, нито с деца. Диана е много умна и интелигентна жена и ще вземе правилното решение. Каза ми, че съм прав и ще постъпи така, както съм я посъветвал", доволен е мачото.

Чикагото разказа още, че е имал желание звездата от "Откраднат живот", която е и талантлив художник, да нарисува неговия портрет.

"Говорих с Диана на тази тема. Но тя си има нещо като принцип - никога не рисува портрети на свои познати", разкри Венков. Той си оставя вратичка чаровната брюнетка да го покани за някой от своите филмови проекти.

"Диана Димитрова е актриса и ако в някой филм й потрябват образи като мен, като Нора Недкова, съм сигурен, че ще ни покани", категоричен е симпатягата от Града на липите.

За вестника той разкри, че въпреки популярността си продължава да се спуска всеки ден в рудника. Същевременно Теодор има и алтернативен източник на доходи - магазин в родния му град, в който обаче не работи самият той, а е наел персонал. "Магазинът е лично наш, семеен, и е в двора на къщата ни в Стара Загора", уточни Чикагото.

"Аз продължавам да работя в рудника, а жена ми в ТЕЦ-а. В рудника копаят въглища и ги изпращат в ТЕЦ-а, за да се произвежда ток", допълни риалити героят.

Онзи ден, довери още Чикагото, той е бил на първата си тренировка във фитнеса, откакто е излязъл от "Игри на волята". Той побърза и да илюстрира завръщането си към интензивните физически упражнения, помествайки клипче, на което вдига със завидна бързина с една ръка 36-килограмова тежест над главата си.

Специално за "България Днес" най-известният рудничар у нас издаде в аванс, че "на 28 май влиза в нов риалити формат". "И затова се налага да съм в добра физическа форма", посочи Чикагото.

"Досега не можех да тренирам по здравословни причини, а и нямах време покрай участието си в двете риалитита. От глада обаче, който преживях в "Игрите", и неправилното захранване си докарах множество язви на дванадесетопръстника и по цялото дебело черво. Спазвах диети, пиех хапчета и не трябваше да вдигам тежко, за да не ми се перфорира някоя язва. Сега горе-долу това отшумя и преди да вляза в новия формат, ще си направя колоноскопия и гастроскопия в клиниката, където видяха язвите", държи да е в топформа за поредното риалити Теодор Венков-Чикагото.