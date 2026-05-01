Последни
Популярни
Горещи

Чикагото: Ставам свидетел на Диана Димитрова, ако съди Рая Пеева

https://hotarena.net/laifstail/chikagoto-stavam-svidetel-na-diana-dimitrova-ako-sadi-raya-peeva HotArena.net
Румен Димитров
8428
Чикагото: Ставам свидетел на Диана Димитрова, ако съди Рая Пеева

Румен Димитров
8428

"Със сигурност ще стана свидетел на Диана Димитрова, ако даде под съд Рая Пеева." Това каза за "България Днес" Теодор Венков-Чикагото. Малко преди него готовност да подкрепи актрисата в съдебната зала изрази пред вестника и плеймейтката Нора Недкова. Тримата демонстрираха кулинарни умения в последния сезон на "Хелс Китчън" и се сприятелиха по време на шоуто.

"Цяла България видя какво представляват Пеева и майка й. Така че няма нищо измислено. Каквото съм видял, мога да го кажа. И съм сигурен, че и Нора ще направи същото", добави миньорът от Стара Загора и риалити герой.

"Приятелството винаги се гради и на нас с Диана Димитрова ни отне малко повече време да го изградим, но сега се радваме на едно здраво приятелство. Тя постоянно ме подкрепя в социалните мрежи. Дори наскоро ми изпрати едни слова, че много се радва, че сме се срещнали в "Хелс Китчън" и че аз съм направил за нея едно незабравимо преживяване в шоуто. И че ми е благодарна за всеки един ден, в който сме били заедно", сподели за "България Днес" участникът от "Игри на волята".

Риалити героят не скри, че е коментирал с актрисата и "нейната голяма мечта - да стане майка".

"Аз й дадох напътствия, понеже тя постоянно пътува в чужбина, беше във Франция, че ако реши да прави семейство, трябва да остане тук и да намери правилния човек. Защото, като ходи в различни държави, няма как да се случат нещата. И ако е решила твърдо да стане майка, има опасност, когато човек навлиза в една възраст, да стане егоист и да не му се занимава нито с мъже, нито с деца. Диана е много умна и интелигентна жена и ще вземе правилното решение. Каза ми, че съм прав и ще постъпи така, както съм я посъветвал", доволен е мачото.

10 Interesting Facts About Earth's Oceans

Чикагото разказа още, че е имал желание звездата от "Откраднат живот", която е и талантлив художник, да нарисува неговия портрет.

"Говорих с Диана на тази тема. Но тя си има нещо като принцип - никога не рисува портрети на свои познати", разкри Венков. Той си оставя вратичка чаровната брюнетка да го покани за някой от своите филмови проекти.

"Диана Димитрова е актриса и ако в някой филм й потрябват образи като мен, като Нора Недкова, съм сигурен, че ще ни покани", категоричен е симпатягата от Града на липите.

За вестника той разкри, че въпреки популярността си продължава да се спуска всеки ден в рудника. Същевременно Теодор има и алтернативен източник на доходи - магазин в родния му град, в който обаче не работи самият той, а е наел персонал. "Магазинът е лично наш, семеен, и е в двора на къщата ни в Стара Загора", уточни Чикагото.

"Аз продължавам да работя в рудника, а жена ми в ТЕЦ-а. В рудника копаят въглища и ги изпращат в ТЕЦ-а, за да се произвежда ток", допълни риалити героят.

Онзи ден, довери още Чикагото, той е бил на първата си тренировка във фитнеса, откакто е излязъл от "Игри на волята". Той побърза и да илюстрира завръщането си към интензивните физически упражнения, помествайки клипче, на което вдига със завидна бързина с една ръка 36-килограмова тежест над главата си.

Специално за "България Днес" най-известният рудничар у нас издаде в аванс, че "на 28 май влиза в нов риалити формат". "И затова се налага да съм в добра физическа форма", посочи Чикагото.

"Досега не можех да тренирам по здравословни причини, а и нямах време покрай участието си в двете риалитита. От глада обаче, който преживях в "Игрите", и неправилното захранване си докарах множество язви на дванадесетопръстника и по цялото дебело черво. Спазвах диети, пиех хапчета и не трябваше да вдигам тежко, за да не ми се перфорира някоя язва. Сега горе-долу това отшумя и преди да вляза в новия формат, ще си направя колоноскопия и гастроскопия в клиниката, където видяха язвите", държи да е в топформа за поредното риалити Теодор Венков-Чикагото.

Тагове:
Още от Лайфстайл

3 Коментара

cbever100

преди 2 дни

Иновативен енергиен спестител. Икономия на електроенергия за сметка на самостоятелното производство на ток!:--- https://e.vg/venergy

Коментирай

📁 Transaction.NEXT =>> graph.org/BALANCE-36824-US-DOLLARS-04-24-2?hs=2eb5640bbcc4686a99546fa7fde60244& 📁

преди 2 дни

di1nrn

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.