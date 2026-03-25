ЧУДО Я СПАСИ! Диана Димитрова мести колата си минути преди бомбен атентат в Солун

„През лятото преживях бомбен атентат в Солун.“ Това разтърсващо признание направи буквално преди дни Диана Димитрова.

Популярната актриса, с диплома и на художник, още не може да повярва, че се е отървала невредима от мощния взрив, поразил няколко големи сгради в града. Но, както твърди самата тя, „моите истории често са апокалиптични, на ръба на оцеляването“.

„Обект на този атентат е бил президентът на Гръцката асоциация на затворническите надзиратели. Бил е началник в един от най-големите затвори в града, където излежават присъди много членове на престъпни банди, както и терористи“, посочи звездата от „Откраднат живот“.

Красивата брюнетка разкрива още, че „в асансьорната шахта в сградата, в която живее този човек, бяха сложили 3 кг експлозив и два часа след полунощ избухна страшен взрив. Аз някак си бях сигурна, че не е някакво изтичане на газ при битова авария, а е точно бомба“, разказва участничката в последния сезон на „Хелс китчън“.

„За щастие, оказа се, че няма никакви жертви, но в сградите от страната на взривната вълна бяха разрушени стени, бяха изпочупени прозорците на апартаментите“, спомня си тя. Но явно някаква сила е бдяла над нея и заради тази „протекция“ екранната д-р Огнянова остава невредима.

„Мисля, че имах невероятен късмет, защото бях отседнала в съседство, буквално на метри от инцидента, а и обичам да се разхождам по това време на денонощието.

По една случайност бях преместила автомобила си непосредствено преди взрива – тези, които бяха на мястото (пред моята кола), бяха напълно опустошени. Всички наоколо имахме късмет, понеже 3 кг са си сериозно количество експлозив. Беше страшно наистина, но злото не успя да победи и този път“, радва се сценичната Ирина от постановката „Тютюн“.

„Музата“ на покойния писател Калин Терзийски обаче признава, че е разочарована от едногодишното си пребиваване във Франция, където е била на специализация в сферата на изобразителното изкуство.

„Нещата, които повечето хора си мислим за тази страна – романтиката, виното, спокойствието – нямат нищо общо със сегашната действителност. През март наркобанди гърмяха с „Калашников“ по жилищните сгради, при улични сблъсъци ми счупиха колата заедно с още десетина коли в квартала и там имаше опит за атентат на гарата – бях свидетел как евакуираха над 1000 души.

Когато присъстваш на подобни събития, каквито си гледал само по новините, че се случват някъде далеч, и усетиш около себе си тази атмосфера – доста е стресиращо. А за тях това е ежедневие. Най-лесно би било да кажа колко е било красиво и вдъхновяващо, но всъщност е изключително опасно. Трябва да имаш очи и на гърба си, за да живееш там“, убедена е Диана Димитрова.