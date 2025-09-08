Д-р Фанти от „В твоите ръце“ е магистър по икономика

Най-красивият италиански актьор играе главната роля в медицинската драма „В твоите ръце", която гледаме всяка събота и неделя от 22,00 по Би Ти Ви. Лука Арджентеро, който впечатлява с харизматичното си излъчване и силно емоционално присъствие на екрана, е в образа на д-р Андреа Фанти, блестящ ръководител на катедра по вътрешни болести, чийто животът се преобръща след черепно-мозъчна травма.

Роден на 12 април 1978 г. в Торино в семейството на Гуидо и Агата, Арджентеро израства в съседния Монкалиери. Той е играл в повече от 18 филма от 2006 г. насам, пише "Минаха години".

Любопитно е, че сексапилният торинец е станал популярен най-напред като участник в шоуто Биг Брадър през 2003 г., стигайки до финала и печелейки трето място. Тогава той още е студент по икономика в университета и заработва джобните си като барман в нощен клуб, докато получава степен по икономика и търговия през 2004 г. Изявява се и като фотомодел - ръст от 185 см плюс мъжествено красиво изсечено лице не остават незабелязани от модните марки. Дебютът му като актьор е в четвъртия сезон на телевизионния криминален сериал „Карабинери" през 2006 г.

Само година по-късно киното му отваря вратите си с роля във филма на Франческо Коменчини „A casa nostra", участва в "Яж, моли се и обичай". След това заваляват главни роли в „Срещу Сатурн" и „Уроците на шоколада". Лука е номиниран и за наградата „Давид на Донатело" за ролята си във филма на Умберто Картене „Различен от кого?" (2009). През 2019 г. е блестящ в ролята на гения във филма „Удивителният Леонардо" и печели окончателно сърцата на зрителите.