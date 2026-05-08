Дани Спартак отглежда шампион по плуване

Победителят от първия сезон на кулинарната надпревара „Хелс Китчън“ Дани Спартак се похвали с поредица от златни медали...

Този път не извоювани на кулинарната сцена, а на едно често посещавано място от семейството - плувния басейн, където тренира звездният наследник Никола. Синът на обичания готвач може да се похвали с куп отличия, които приема като малки стъпки към голямата си мечта - да се развива на професионално ниво и зад граница.

Избор

„Нашата гордост до безкрай. Нико спечели два златни медала на плувното състезание и напълни сърцата с радост. Гордеем се с теб, шампион“, пише Дани под фото, запечатало сантименталния момент между баща и син, двама шампиони, но в различни сфери. Кулинарят неведнъж е давал заявка, че е от онези баща, които оставят избора в ръцете на децата - без болни амбиции и цели, които иска да наложи в чуждия живот. „Не държа Никола да върви по моите стъпки. Той обича да си хапва, храната го прави щастлив, но това не означава, че ще го натисна да се развива в кулинарната сфера. Искам сам да избере посока в живота си, като родители ще му даваме съвети. Единственото, за което и аз, и съпругата ми Криси сме категорични, е изучаването на езици. Ще наложим мнението си“, споделя в миналото риалити звездата. Той подкрепя малчугана безусловно. Самият Никола е по-спортна натура. Харесва сферата на баща си, но определено интересът му е в друга посока. Плуването е онова, което му носи и разнообразие, и удоволствие.

Гледка

Самият Дани също има дисциплина на терен. Подобно на много други звезди намира себе си в планината, търси спокойствие, чист въздух и красиви гледки. Запазва това време за най-специалните хора - жена му Криси и продължението на любовта им Никола. Семейството има неписано правило - през зимата на ски, а през топлите месеци - по екопътеки, водопади и любопитни местенца с история. Или пеш, или с колела. Сред честите им дестинации се нарежда Велинград. Въпреки че обичат страната и намират редица градове за приветливи, звездите най-вероятно ще се отдадат на релакс зад граница през 2026 година, тъй като синът им вече е голям и не би имало притеснения за по-далечни пътешествия.

Хоби

Любопитна подробност е, че в случаите, когато остане сам вкъщи кулинарят чете. Очаквано предпочитаната литература е свързана с кулинарството, сред любимите му книги се нареждат тези на американския готвач, писател и телевизионер Антъни Бурдейн. Почти всички творби в домашната библиотека са препрочитани, а най-добрите по няколко пъти. „Колекционирам едно определено кулинарно списание, имам всичките издания, вероятно с малко изключения. В едни огромни кашони са, дори не знам къде да ги поместя“, споделя Спартак преди време, посочвайки събирането на рецепти като хоби, което подпомага професионалното му развитие. Всъщност мястото за четете е буквално територия, която той е завладял напълно.

След шоуто търси съвети от Светла

Голямата победа от „Хелс Кътчън“ за Дани е едно важно приятелство - това с готвачката Светлана Илиева, която зрителите познават като кулинарката от сутрешното предаване на NOVA „На кафе“. Двамата разработиха общо заведение, изправиха се пред редица предизвикателства, а днес са добри приятели, които търсят съветите си както по въпроси в кулинарията, така и за нещата от живота. „Формата ни сближи. Искам да работя с нея, един вид тя да е дясната ми ръка. Знам, че мога да разчитам на помощта й. Сработваме се, тя е от малкото хора, с които не прекъснах контакт след финала на шоуто. Станимир също ми е близък. Това е един кръг от позитивни хора, които се превърнаха в приятели“, издава Дани неотдавна. С останалите участници губи контакт, засичат се на определени събития и дегустации, но се поздравяват учтиво, далеч от формата на приятели.