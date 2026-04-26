Даниел Петканов бил абсолютен убитак, не знаел как да общува с жените

Даниел Петканов, известен още като Лудия репортер, днес изглежда уверен и напълно в свои води, когато става дума за общуване с жени, но като младеж се изпотявал само ако погледна някоя дама. До около 20-годишна възраст той бил притеснителен, несигурен и направо блокирал, когато срещу него застане момиче.

Петканов е разказвал, че като ученик бил изключително разговорлив и социален, винаги в центъра на вниманието, с чувство за хумор и желание да забавлява околните. Щом обаче станело дума за момичета, ситуацията коренно се променяла. Думите му секвали, самочувствието се изпарявало, а увереността, която демонстрирал пред приятели, изчезвала за секунди. „Бях пълен блокаж!”, признава е Даниел.

Любопитен детайл от личния му живот е, че е изгубил девствеността си сравнително късно – чак като студент в УНСС. По думите му това било отражение на вътрешната му несигурност и липсата на опит в комуникацията с противоположния пол. Първата му по-сериозна връзка била с момиче на име Мариана, но отношенията им не продължили дълго. Липсата на емоционална зрялост и опит си казали думата, а връзката приключила без драматични скандали, но и без перспектива.

С времето Петканов започнал да работи върху себе си. Постепенно той преодолял задръжките си, изградил увереност и се научил да общува свободно с жените. Пътят дотам обаче не бил лесен.

Повратен момент в живота му настъпва с връзката и последвалия брак с модела Александра Богданска. Двамата преживяват бурни емоции, публични раздели и събирания, които дълго време държат вниманието на феновете им. В крайна сметка обаче отношенията им се разпадат окончателно, оставяйки дълбоки лични уроци за Петканов, а и за бившата му.

След развода той преминава през сериозен период на трансформация – както вътрешна, така и външна. Влиза в доста по-добра физическа форма, започва да тренира активно, променя стила си на живот. Освен това предприема и естетични корекции – присажда си коса и се подлага на пластична операция на носа. Всички тези промени не са просто въпрос на суета, а част от процеса му на изграждане на ново самочувствие.

Паралелно с това личният му живот също претърпява промяна. Даниел е признавал, че след развода дълго време не е търсил сериозни връзки. Впускал се в по-леки и неангажиращи отношения, дори се регистрирал в сайт за запознанства. За него това бил начинът да навакса пропуснатото от по-младите си години и да се наслади на свободата, без да поема тежестта на сериозните ангажименти.

През последните месеци любовният живот на Петканов отново излезе на преден план с появата на новата жена до него – Глория Петкова. Двамата се запознават покрай участието им в предаването „Трейтърс: Игра на предатели”, където химията между тях не остава незабелязана.

Глория е силна и запомняща се личност – червенокоса, артистична и искрена. Нейният личен живот също е белязани от сериозни промени. Тя се разделя с дългогодишния си партньор Методи Велинов след осем години съвместен живот. Двамата имат дъщеря – Анабел, която Глория описва като „по-добрата моя версия”.

Според риалити звездата причината за развода й е в разминаването с бившия й след появата на детето. „Аз се промених, той остана същият”, признава тя с нотка на горчивина. В продължение на години опитва да запази връзката в името на семейството, но в крайна сметка осъзнава, че щастието й изисква друг избор. Именно в този момент в живота й се появява Лудия репортер. Общото между тях е и фактът, че децата им са на една и съща възраст, което допълнително ги сближава.

В началото Глория и Даниел избягват да афишират връзката си, но с времето става ясно, че отношенията им са сериозни. Първата им официална поява като двойка е по време на концерт на Роби Уилямс в София. Видимо щастливи и спокойни, те показват една по-зряла и балансирана любов, далеч от драмите на миналото.