Даниела Чернева за българската следа в аферата "Епстийн": Не съм аз момичето!

Даниела Чернева е една от българките, замесени в случая Епстийн, пишат в последните дни редица родни медии.

В разсекретените документ по скандалния случай се появиха две нашенки. Едната е посочена с името Д. Чернева. Много издания у нас обявиха, че става дума именно за Даниела Чернева. Може би защото от снимките й се вижда, че има външност на манекенка и живее на скъпи места.

"България Днес" се свърза с Даниела Чернева и я попита тя ли е българката, спомената в документите.

"Не става въпрос за мен. На 26 години съм, сами можете да изчислите на колко съм била тогава, ако съм аз", отговори Даниела.

Фактите наистина са красноречиви - в разсекретените файлове фигурират имената на Д. Чернева и К. Евтимова. На 12 юли 2004 г. финансистът купува на Чернева самолетен билет за двупосочен полет с маршрут Ню Йорк - Мюнхен - София - Франкфурт - Ню Йорк. Предвид, че случката е преди 22 години, Чернева тогава е била на 4 години. Другата българка - К. Евтимова, е получила билет същата година на 28 май.