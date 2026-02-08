Дара избрана за „Евровизия” още през 2019г.

Както повечето неща в родината, конкурсът за избор на български представител на „Евровизия” 2026 за пореден път мина с огромен скандал. Победителката Дарина Йотова-Дара за малко да се откаже от участие в световния музикален форум, след като я обвиниха, че е спечелила местното състезание преди седмица с фалшифициран вот. Архивите на „Уикенд” пазят информация, че Дара всъщност веднъж вече се е разминала с големия конкурс, след като е била избрана да ни представи на него, само че не с публична, а с вътрешна селекция. Това е станало през 2019г.

Дара е трябвало да представи България на „Евровизия” в Израел две години след като Кристиан Костов печели за страната ни второ място – най-високото, до което сме се изкачвали до момента на този форум. Родената във Варна звезда по онова време е доста близка с младия певец с българско-руски корени. Запознава се с него още когато участват в 4-ия сезон на шоуто „Х Фактор” по Нова тв. Тогава тя е на 17 години, а той – на 15. Дара се класира трета, Кристиан – втори, а победителка е Християна Лоизу. Костов пее на „Евровизия” през 2017-а, избран с вътрешен конкурс, след като година по-рано Поли Генова – избрана по същия начин, заема 4-о място на тази сцена. След тях идва ред на специално сформираната за световния форум група „Екуинокс”, в която влизат Жана Бергендорф, Владо Михайлов, Георги Симеонов-Джей Джей и афроамериканците Джони Манюел и Трей Кембъл. Тази група също е избрана с вътрешен конкурс – от специалисти, посочени от самата телевизия и без публично гласуване. Тя се класира на 14-о място, което е голям успех, тъй като в „Евровизия” 2018 участват цели 43 държави. Огромната Русия например дори не стига до финал. Въпреки това в България приемат 14-ото място като провал и на следващата година БНТ се оттегля от музикалния форум.

Оказва се обаче, че решението за оттегляне е взето, след като вече е имало избран участник за „Евровизия” 2019, чиито финали са проведени в Израел. Този участник е била именно Дарина Йотова-Дара. Самата тя разказа пред вестника ни тогава, че се е разминала на крачка с „Евровизия” – избрана да пее, след което БНТ се отказва от конкурса. „Разбира се, за мен би било чест да представя България на „Евровизия”. Това е солидна платформа, която дава голяма популярност за кратък период от време. Много е важно обаче това да се случи с подходяща песен, която харесвам и която ме отразява като артист, а не с парче, излято по матрицата на конкурса”, споделя тогава певицата пред „Уикенд”. И уточнява, че не страда за пропуснатата възможност. „Не бих променила нищо в живота си до момента. Всичко, което се е случило, е урок и ме движи напред”, казва още Дара през лятото на 2019-а.

Очакваше се тя да бъде изборът на България за следващите й участия в „Евровизия”, но късметът отново й обърна гръб. Когато реши да се върне във форума, БНТ се отказа от вътрешните конкурси и се обърна към публично-частното партньорство. Това означава, че телевизията трябваше да намери продуцент, готов да финансира участието ни. Той избира музиканта, когото да изпрати на международното състезание. През 2020г. въпросният продуцент се оказа Геновева Христова с дружеството си „Лигна груп”. Тя избра Виктория Георгиева – също варненка, връстница на Дара и като нея и Кристиан – участничка в 4-ия сезон на „Х Фактор”. Тя представи интересна песен, но заради пандемията световният конкурсът не се състоя. Виктория ни представи там през 2021-а. Класира се на 11-о място. Следващата година, пак с публично-частно партньорство, изпратихме рокаджиите от „Интелиджънт мюзик проджект”, които не стигнаха до финала. Сред провала БНТ реши да направи 2-годишна пауза в музикалния форум. Страната ни отново се оттегли от конкурса, за да се завърне в него едва тази година.

През цялото време Дара продължи да работи. Цяла България е свидетел на развитието й на сцената. От една страна е музикалната й кариера – тя не спира да вади хитове, за които е печелила десетки награди. Година след като се разминава с първия си шанс за участие в „Евровизия” – през 2020-а, звездата влиза в най-хитовото шоу на Нова тв – „Като две капки вода”, където финишира на трето място. През 2021-а става треньор в музикалното шоу на Би Ти Ви „Гласът на България”. За 4 сезона в него от отбора й излизат двама победители: Жаклин Таракчи от сезон 9 и Славея Иванова от сезон 11. През 2024-а Дара влиза в танцовото шоу „Денсинг старс”, където финишира на второ място, но до днес се коментира, че е заслужавала да бъде първа. Дори голямата звезда на родната естрада Богдана Карадочева отбеляза таланта й да танцува по време на участието си в журито на финала на националната селекция за „Евровизия” миналата неделя. Изпълнителката на химна на оптимистите – „Дано”, пожела на младата си колежка да отиде във Виена с парче, което позволява да разкрие не само музикалните, но и танцовите си дарби. Карадочева сравни Дара с Лайза Минели.

Всъщност „Уикенд” първи, преди всички останали медии и експерти в социалните мрежи, съобщи, че именно Йотова ще представи страната ни на музикалния форум, който ще се проведе през месец май във Виена. Вестникът ни писа за това в брой 45 миналата година, пуснат в продажба от 8 ноември 2025-а. Това стана веднага след като БНТ обяви, че се завръщаме в състезанието за 70-ата годишнина от създаването му, която честваме през 2026-а.

Известни съмнения в избора на варненката се появиха, когато феновете на конкурса направиха собствена анкета „Кой искате да ни представи на „Евровизия” 2026?” Дара се класира на второ място, а първото зае младата народна певица Мона, чиято музика е силно повлияна от родния фолклор. Тя събра доста точки и на официалния конкурс по БНТ в края на януари. В социалните мрежи бяха разпространени данни, че Мона спечелила двойно повече гласове от зрителите в сравнение с Йотова. От БНТ съобщиха специално за „Уикенд”, че въпросните данни не са верни.

Другият параграф, по който БНТ отнесе критика, е регламентът за избор на победител. 5-членното жури имаше възможност да даде до 25 точки на участник, а публиката – максимум 8. Това означава, че думата на журито тежи много повече от тази на зрителите, а в него имаше поне двама много близки до Дара музиканти. Това са Любо Киров, който има дует с нея, и Криско, който й беше ментор навремето в „Х Фактор”. Но и двамата не скриха, че са близки и с останалите изпълнители, които стигнаха до финала на националната селекция на 31 януари: Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, „Молец”, Мона, Прея, Роксана и „Инърглоу”.

„Уикенд” прогнозира не само кой ще е българският представител, но и че тази година има голям шанс на „Евровизия” да отидем с песен, която е силно повлияна от родния фолклор. На много хора им направи впечатление, че фолклорната линия беше силно застъпена по време на националната селекция – единствено Дара и Михаела Маринова направиха изключение. Но Дара би могла да се впише идеално в такава концепция, защото специалността й в Музикалното училище във Варна, което е завършила, е народно пеене – по образование тя е народна певица.

Веднага след финала звездата беше обвинена, че е спечелила с подправен вот. Тя съобщи, че обмисля да се откаже от участието си във Виена, тъй като омразата, която я е заляла, заплашвала емоционалната й стабилност. В понеделник вечерта обаче беше разпространено отворено писмо, че въпреки всичко Дара ще пее на „Евровизия” през май. „Няма да се оставим на крадците на мечти! Казвам ние – защото отиването ми в Евровизия не е само за мен. Ако успея да се представя достойно – тогава ние всички, България, ще свети на картата”, пише в него.

Звездата съобщи, че ще работи в Букурещ върху трите песни, които ще предложи за песенния конкурс. Те ще бъдат представени в специално предаване по БНТ1 на 28 февруари. В него ще бъде избрана една от тях, с която звездата ще се яви във Виена. Вотът ще е комбиниран – от жури и гласуване на зрители, както при избора на родния представител тази година.

Отворено писмо на Дара

След ден размисъл дали за замине за Виена, или да се откаже, екипът на Дара разпространи отворено писмо, в което се казва следното:

Това, което се случва през последните дни, почти ме счупи. Вместо да се радвам и да изживея мига на тази победа, която да ме зареди със сили да продължа към истинското състезание, аз имах няколко безсънни нощи. Омразата в социалните мрежи не просто ме засегна – тя ме разтърси и разтревожи. Днес в телевизионно интервю споделих съвсем честно, че не знам дали си струва всичко това, ако цената е психиката ми.

Ще го кажа съвсем просто - психическото здраве има значение. Моето. Твоето. На всички ни.

Няма сцена, няма титла, няма очакване, което да струва повече от вътрешния ти мир.

Над 10 години работя върху себе си. Върху устойчивостта си. Падала съм. Съмнявала съм се. Вътрешният ми критик понякога е бил най-шумният глас в стаята. Имало е моменти, в които съм стояла на кръстопът и съм се чудила накъде да поема. Но никога не съм се отказвала от мечтите си. И все пак - никой не заслужава подобен публичен линч, защото си върши работата и следва пътя си. Никой.

Затова взех решение – ще участвам.

Заради хилядите съобщения, които получих днес. Вашата любов и подкрепа ми напомни коя съм и защо започнах. Благодаря ви, от сърце! Няма да се оставим на крадците на мечти! Казвам ние – защото отиването ми в Евровизия не е само за мен. Ако успея да се представя достойно – тогава ние всички, България, ще свети на картата. Нашата музика, нашите артисти, всички ние ще имаме още по-силен глас.

Затова оттук нататък преставам да следя целия хейт, фокусирам се върху работата и върху любовта, която ми давате. Ще работя със сърце, с дисциплина и с благодарност към всеки, който стои до мен.”

БНТ отвя конкуренцията с рейгинг

Двете конкурсни вечери за български представител на „Евровизия” 2026 всъщност постигнаха основната си, макар и не директно обявена цел, а именно: да вдигнат рейтинга на обществената медия. След като полуфиналът на 24 януари събра пред екраните над 400 000 души, финалът на 31-и стигна над 515 000 зрители в най-гледания момент, а средният брой хора пред телевизорите за цялото предаване беше 446 хиляди. Това е направило БНТ най-гледаната телевизия в страната на 31 януари вечерта. Всеки четвърти човек пред телевизора на възраст над 4 години е включил именно обществената медия. БНТ1 е гледана от 23,6 на сто от тв зрителите, на второ място е била Нова тв с 18,8%, а трета – Би Ти Ви с 11,8%. Останалите канали са гледани от 45,9% от общата тв аудитория.