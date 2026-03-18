Дара напада викингите

Дара напада в събота викингите с цялото си щуро настроение, което носи хитът й Bangaranga, а Поли Генова й помага.

Двете се включват в специалната програма Nordic Eurovision Party 2026 в норвежката столица Осло в рамките на пролетния фестивал там.

Норвежците вече обявиха, че Дара ще бъде сред гостите на вечерта, в която ще се представят още няколко изпълнители, които тази година ще пеят във Виена. Там ще бъдат също и такива, които през годините са направили силно впечатление на „Евровизия“, сред тях е и Поли Генова. А песента на Дара Bangaranga започва да се превръща в хит и постепенно да се катери в предвижданията за успех в австрийската столица. Вече е смятана като сигурна, че ще преодолее полуфиналите. А на финала различни платформи й дават резултати между пето и четиринайсето място.

Междувременно в родния нет се появиха твърдения как две песни, които ще отидат във Виена, удивително много приличат на популярни български хитове. Първата е Viva Moldova! на Satoshi, за която се твърди, че удивително много прилича на „Цяло лято“ на Играта и Лео с Криско, известна още и като „Градина, смокиня“ от 2013 г. Приликите наистина са удивителни. Такива са и при песента Andromeda на хърватската група Lelek с „Вятъра“ на „Молец“ и „Мистерията на българските гласове“.