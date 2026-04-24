Дара проговори: Ако не беше мъжът ми, щях да се откажа от „Евровизия“!

Ако не беше мъжът ми Ервин, вероятно нямаше да участвам в конкурса „Евровизия“. Той ме бутна много силно и каза: „Задължително отиваш!“. Това призна певицата Дара, която гостува в посолството на България в Букурещ. Основната зала в сградата на дипломатическото представителство едва побра сънародниците ни, дошли да се срещнат със звездата. Запитана за вълната от негативни коментари след обявяването на участието ѝ в песенния конкурс, певицата сподели, че ѝ е било изключително трудно и е била на крачка да се откаже, но именно любимият ѝ я е подкрепил.

Тя ще ни представя на „Евровизия“ във Виена с песента „Бангаранга“. Дара ще излезе първа на сцената на 14 май.

„Това носи и плюсове, и минуси. Още в самото начало ще има максимално много зрители, които ще видят изпълнението ми, така че мога да направя силно впечатление. Песента е динамична и има потенциал да взриви началото на вечерта и да остане в съзнанието на публиката. Зрителите обаче гласуват след края на всички изпълнения, затова първите участници може да бъдат забравени“, споделя певицата.

Засега букмейкърите предвиждат Дания да спечели втория полуфинал на „Евровизия“. В топ 3 попадат Австралия и Украйна. България е в средата – на 7-о място от 15 участници. За първия полуфинал, който ще се проведе два дни по-рано – на 12 май, фаворит според класациите е Финландия, следвана от Гърция и Израел. Именно Финландия е и победител в общата прогноза.

Според залозите Дара с „Бангаранга“ е на 14-о място от общо 35 изпълнители. Данните обаче непрекъснато се променят. Финалът на „Евровизия“ е на 16 май, а до момента видеото с песента на Дара има над 2 милиона гледания в YouTube.

В Букурещ звездата разкри пред публиката, че е мечтала да бъде артист още на 5-годишна възраст:

„Много танцувах и пеех и си представях как един ден ще бъда на голяма сцена. На седем години участвах в първия си конкурс по пеене. Знаех, че ще бъда артист. А участието ми в „Евровизия“ е най-екстремното нещо, което съм правила“, споделя певицата.

Тя разказа още, че майката на Елица Тодорова – участничка от предишно издание на конкурса – ѝ е преподавала пеене. Песента „Вода“, с която Елица и Стоян представиха България на „Евровизия“ през 2007 г., е била първата телевизионна песен, която Дара е изпяла.