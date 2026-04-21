Дара взриви Лондон

Представителката ни на тазгодишната „Евровизия“ Дара продължава да покорява европейските сцени. Певицата направи изключително шоу в британската столица, като дори излезе на сцената с Джонас Ловв от Норвегия, за да подкрепят колегата си от Великобритания – Look Mim No Computer.

След като сподели кадри от грандиозното предварително парти за „Евровизия“ в Лондон, българската ни гордост Дара възкликна: „Стига толкова за днес. Благодаря на всички. Сърцето ми е пълно“. Във вълнуващото шоу участваха почти всички представители на тазгодишната надпревара, като публиката беше изключително впечатлена от певицата ни. Но това не е всичко – Дара излезе на сцената заедно с представителя на Норвегия – Джонас Ловв, за да вдигнат настроението на публиката още повече за изпълнението на Look Mum No Computer – Ein, Zwei. Drei. Феновете вече искат колаборация между тримата, като заваляха коментари от типа на: „Какво трио...“ и „Трябва ни колаборация или най-малкото машъп“.

Мащабното „подгряващо“ парти се състоя в Лондон, като започна в 19:30 ч. и продължи над 4 часа, а афтърпартито се вихри до 02:00 ч. посред нощ. Най-голямата музикална надпревара в Европа – „Евровизия“, ще се проведе на 12 май във Виена. Дара още в началото бързо се превърна в един от фаворитите с парчето си „BaВапдагапда“, което събра стотици хиляди гледания за броени часове. По-късно излезе и клипът към парчето, който вече има почти един милион гледания. Впоследствие „Ваngaranga“ беше качена и в музикалната платформа Spotify, където бързо мина над милион пускания и влезе в класациите на няколко държави като Израел, Австрия, Швеция, Гърция и Финландия.