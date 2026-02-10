Дара загрява за „Евровизия“ на рождения ден на Стоичков

България си има своя екранен Стоичков, който освен същото име носи и точните черти на Камата като младеж!

На 8 февруари, навръх 60-ия юбилей на легендата, талантливият Кристо Стоичков спечели шанса да пресъздаде българина, записал със златни букви страната ни на картата.

Ролята му повери самият Стоичков в предаването за мераклии да го изиграят. Първенецът достигна до финала заедно с Дани Върбанов, Петър Петров-Перо и Йордан Цолов. Само той обаче успя да подпали онази искра в Христо, който сякаш прозря себе си в своята буйна и непримирима младост.

„Той е“, се четеше през цялото време в просълзените очите на Ицо, който още при първата среща с адаша си зачеркна всеки друг потенциален избор.

Образът сякаш е съдбовен за младежа, кръстен на звездния футболист от „Барса“. Самият той е роден в Испания, в семейството на луд фен на Стоичков, който мечтаел да нарече сина си на него. В държавата обаче трудно произнасят „х“ и момчето било записано по погрешка в болницата с „к“ - „Кристо“. Така само една буква раздалечила младежа от идола му, но не и от мечтата да влезе в звездните му бутонки.

И след като Камата получи най-големия подарък - в лицето на младия си наследник, той се отправи на шумен купон по случай своите 60. Партито се проведе в помпозен софийски ресторант.

На любовен танц под съпровод на рекламната му партньорка и претендентка за Евровизия - Дара, Христо покани покровителката на сърцето си - Мариана, с която отбелязаха 38 лета заедно, преди личния му празник.

Специално за него пяха още Орлин Горанов, Васил Найденов, Тони Димитрова, а самият Ицо излезе на сцената в изпълнение на най-новата си песен с братя Аргирови „Българи сме още“.

Събитието не мина и без изконното присъствие на някои от най-знаковите спортни величия. Сред тях бе семейството на Наско Сираков и Илиана Раева заедно с дъщерите им и техния зет - бившия футболист Георги Коруджиев, мъж на Виолета. „България Днес“ забеляза и звездите от Пеневата чета Краси Балъков, Емил Костадинов и Йордан Лечков заедно с красивите им нежни половинки - Марияна и Светлана. Даниел Боримиров, придружен от съпругата си Афродита, също уважи своя скъп съотборник.

И адвокатът Тодор Батков бе сред поканените, хванал под ръка своята любима Здравка. Незабелязан не остана Валери Божинов, както и редица чуждестранни гости като бившия съотборник на Ицо в италианския „Парма“ Антонио Бенариво.