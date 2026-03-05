Линда Петкова напира за „Хелс Китчън“

Последни
Линда Петкова отново гледа към телевизионната кухня. Съпругата на Кирил Петков има сериозно намерение да се включи в следващ сезон на „Хелс Китчън“, този път в отбора на звездите. Това разкри нейна близка приятелка, според която канадката планира сериозно пак да облече престилка пред камерите и да докаже, че мястото й е сред най-добрите в кулинарните формати.

Откакто стартира новият сезон на „Хелс Китчън“, сладкарката Линда, която преди години дебютира в „Мастър шеф“, открито показва интерес към формата. Според източници тя вече е заявила пред близките си, че иска да се включи в изданието догодина и да бъде част от звездния отбор на „Хелс Китчън“. Тази година не е получила покана от шеф Виктор Ангелов, но това не я отказва. Напротив -амбицията й се засилва и е решила да изпълни желанието си на всяка цена, като не се страхува да използва и връзки при нужда.

Допълнително масло в огъня наля и самата тя, след като публикува във Фейсбук спомен от участието си в „Мастър шеф“. Кадърът от кухнята и краткият й коментар за преживяването бяха разчетени от мнозина като знак, че й липсва адреналинът на телевизионното състезание. Публикацията бе пресподелена десетки пъти, като заваляха коментари: „Време е за реванш!“, „Искаме те в „Хелс Китчън“, „Ще им покажеш как се прави безглутенова магия“, фенове я насърчават да се върне на екран, а други се питат дали продуцентите ще се осмелят да я включат предвид политическия контекст около семейството й.

Линда вече има телевизионен опит зад гърба си. Тя участва в „Мастър шеф“ през 2020 г., когато нейният съпруг все още не беше в центъра на политическите бури и името му не предизвикваше толкова полярни реакции. Още на кастингите Линда впечатли журито с безглутеновите си десерти и получи златна престилка за своята торта. По-късно обаче участието й приключи след провал в задачата за приготвяне на съвършената паста и тя напусна надпреварата за голямата награда от 100 000 лева.

„Много ми е тъжно, че си тръгвам толкова рано от играта, но съм доволна от това, което показах в шоуто“, каза тогава многодетната майка. Шеф Силвена Роу я окуражи с думите: „Всичко, което ти се случи в тази кухня, е начална една хубава приказка“, след като по време на кастингите беше впечатлена от уменията й и й връчи специалното отличие.

Оттогава Линда не е изчезвала от кулинарната сцена.

Тя активно развива своята здравословна сладкарница „Амели“ в центъра на София, където предлага безглутенови торти и десерти на цени, които не са по джоба на всеки и спорадично се вдигат.

Там Петкова продава пай със сливи за цели 83 евро или 162 лева! Тортата с орехи пък струва 78 евро. Въпреки това обектът е сред най-търсените в района на Докторската градина и редовно привлича заможни клиенти, готови да платят повече за качеството и името зад марката.

Близки до Петкова твърдят, че тя е готова да приеме всяко предизвикателство и не се притеснява от напрежението в кухнята на „Хеле Китчън“. „Тя обича конкуренцията и не се плаши от критика“, коментира нейна приятелка. Петкова мразела факта, че е известна в обществото не като майстор кулинар, а просто като „жената на Киро“ – образ, който е едва ли не окарикатурен заради него и политическите му издънки и влияе негативно на бизнеса й.

Дали продуцентите ще й дадат нов шанс в телевизионна кухня, не се знае. Едно е ясно – Линда не е приключила с амбициите и е готова отново да застане под прожекторите, като този път стигне много по-далеч.

