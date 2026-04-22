Дъщерята на Слави Бинев се омъжи

Бившата гимнастичка Елена Бинева се омъжи. Красавицата каза "да" на годеника си Алан Аланович, с когото са заедно от няколко години.

Дъщерята на Слави Бинев и узбекистанецът сключиха брак на скромна церемония в понеделник. Двамата подписаха в гражданското в присъствието на най-близките си. Главна роля в церемонията имаше малката им дъщеричка.

Ели Бинева бе избрала бял костюм с панталон за важния ден.

"Официално сме!", написа тя в инстаграм, където качи няколко снимки от сватбата си. Първите, които й честитиха, бяха бившите й съотборнички от ансамбъла на България.

Бинева и Алан, който също като нея е модел, са заедно от четири години. Запознаха се в Хонконг, където работеха заедно. Почти веднага заживяха заедно там, а скоро след завръщането на бившата грация в София Алан я последва. В началото двамата бяха в дома на родителите на Ели, докато намерят желаното жилище. Сгодиха се миналата година, а няколко месеца по-късно станаха родители на момиченце.