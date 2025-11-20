Последни
Дъщерята на Васил Терзиев покори базовия лагер на Еверест (Снимки)

Румен Димитров
8708
На 5364 м - вдъхновяващо приключение до най-високия базов лагер в света, изживя Ива Терзиева. 18-годишната девойка е дъщеря на кмета на София Васил Терзиев. Веднага след завършването на училище тя се впусна в незабравимото преживяване, далеч от удобствата на градския живот и изобщо на обичайното всекидневие - трекинг до базовия лагер на Еверест.

Ива се включва в група от ентусиасти, решили да потопят духа си в необятната природа и величествената красота на Хималаите в Непал. До базовия лагер на първенеца на планетата стигат в компанията на Силвия Аздреева - първата българка, изкачила три осемхилядника.

Силвия Аздреева и Ива Терзиева

За самата Силвия, макар да обича планината, до 2021 г. най-високият покорен връх е Мусала ( 2925 м). Но вече запалена по мечтата да стига все по-нагоре, започва да впечатлява с постижения, в които предизвиква първо себе си. Тръгва уж само на трекинг, но на 11 ноември 2021 г. се качва на Ама Даблам (6812 м). През 2022 г. - отново с експедиция с компанията на най-известния алпинист в момента Нирмал Пурджа, Силвия изкачва Еверест (15 май) и Лхотце (16 май). Прави това изумителното последователно изкачване за 1 ден, 3 часа и 45 мин. Така става втората българска жена (след Петя Колчева) на Еверест, първата българска жена и общо 4-ият българин на Лхотце и първият, направил успешно траверсата между покрива на света и четвъртия най-висок връх на планетата. На 27 юли 2023 г. изкачва смятания за най-труден К2, който е вторият по височина сред 14-те осемхилядника. Става първата българка и едва третият сънародник, стъпил на неговите 8611 м.

След най-коварния и общо трети във визитката, оцеляла под лавина и пусната от могъщата планина да слезе, Силвия решава да се завръща в любимите Хималаи. Но вече за да показва магията им на други българи. Някои се изкачват до базовия лагер на Еверест, други опитват и стъпват на близки върхове като Лобуче (6119 м) и пленилия самата Силвия Ама Даблам (6812 м).

Ива Терзиева на базовия лагер на Еверест

В настоящата група до Хималаите Ива Терзиева е най-малката. Момичето обаче впечатлява с дисциплина и борбеност. А по всичко личи, че магията е пленила и нея. Стъпила на 5364 м с българското знаме и широка усмивка, казва: “До следващия път”. “Гордея с е с теб”, показва обич и подкрепа и сестра ѝ Емма.

С българското знаме на 5364 м

Силвия Аздреева и Ива Терзиева

