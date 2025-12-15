Депортират от Сингапур зайчето от Плейбой Петя Богданова

Петя Богданова, която наскоро излезе от сръбския „Биг брадър", е депортирана у нас от Сингапур, след като на летището в островния град държава не е допусната за престой.

"Отивах там на почивка и на летището ме спряха. Понеже нямах билет за връщане, защото не знаех дали ще мина през Бали на връщане или не. Отказаха ми влизане и ме депортираха. Там имат много строги правила и ако нямаш точно определен план за престой, не ти дават виза и те връщат", разкри пред „България Днес" моделката, която блесна в хитовия филм „Гунди легенда за любовта".

„Така прекарах два дни в полет до Сингапур и обратно без сън и в стрес. Дори бях на летището в Сингапур в стая за задържане и на всичкото отгоре ми бяха изгубили и куфара, който открих след няколко дни на летището в София", разказва още за патилата си единствената българка, която живее в Италия и е водеща в телевизията на Силвио Берлускони "Медиасет".

Петя събира багажа за Сингапур, за да си почине от тежките два месеца, които прекарва в сръбския „Биг брадър“.

„Радвам се, че участвах, но беше много тежко - като затвор. Не можехме да спим беше ни позволено само от 6 до 10. Нямахме храна, нямахме достъп до козметични услуги, а хигиената беше под всякаква критика. Нарочно не бях активна последните седмици, за да може да ме изгонят. Бях номинирана от зрителите, а не от съквартирантите, с които бях в добри отношения", разказа за преживелиците си в риалити предаването единствената българка, която е позирала за френския „Плейбой“ два пъти в рамките на половин година, била е на корица на италианското и немското издание на списанието, а съвсем скоро украси и FHM в Сингапур, откъдето я депортираха преди броени дни.