Деян Неделчев: Приключих с българските телевизии – чувствам се отвратен

„Приключил съм с българските телевизии! Отвратен съм от тези масмедии. Рекламите ме дразнят. Новините също, макар че трябва да се следят. Носят ми негативна енергия“.

Това разкри пред „България Днес“ ексцентрикът на родния шоубизнес Деян Неделчев-Икебаната. Певецът с чиста душа има своите начини да се самосъхрани от заобикалящата го пошлост.

„Събирам се с определени хора, които ми дават положителна енергия и мога да науча нещо от тях. Чета хубави книги, уча езици, аз знам няколко. Правя нови песни, за да давам от себе си, защото това ще остане след мен в крайна сметка“, признава изпълнителят на „Съчки събирам“.

Въпреки че към момента страни от малкия екран, през годините Икебаната е сред емблематичните участници в редица формати.

„Ще вляза пак в риалити, ако ми платят хубаво. Влязох в „Къртицата“ с най-малкия хонорар, без да съм се пазарил. Няма да казвам какъв е, а бях финалист - най-добре представилият се от всички. Ако участвам в друго предаване, трябва да се преговаря. Все пак прекарваш много време там - това е труд, който трябва да е оценен. Нека се научат да плащат, на Запад са доста по-добре в това отношение“, категоричен е музикантът.

Неделчев обсъжда и актуалния „Биг Брадър“, в който обикновени хора влизат в къщата за без пари.

„Участват, защото искат да станат известни. Но ако ги питаш защо, не могат да отговорят. Каква е тази жажда на хората за популярност? Всички ламтят да са пред камера. И това не е само в България“, чуди се русенецът.

Животът на Деян е музика още от З-годишна възраст.

„Знаех, че ще бъда знаменит още от дете. Знаех, че имам дарба и ми е дадено свише. Ако нямащ талант, как ще стане? Познавам хора, които мечтаят да са популярни, но нямат данни. Повече българи в момента са така. Искат да ги дават по телевизията. Но много бързо след това се забравят“, смята Неделчев.

Към момента Деян продължава да прави любимото си нещо - да твори изкуство с гласа си.

„Аз нямам много работа. Имам по няколко участия, каниха ме за жури на едни конкурси за деца. Бях и член на един мастърклас за малчугани, в който ги учеха на сценично поведение. Създавам нови парчета, качвам ги в ютюб. Това ме държи мен - музиката и добрите приятели. Те са ми най-важни. И любовта на хората, разбира се, защото ти не твориш само за себе си. Държа да съм в добри отношения с всички - с възможно най-много хора от тези, които ме заобикалят. Не обичам дискомфорта, но няма как - и с него се сблъскваме“, казва Неделчев.