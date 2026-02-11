DIA: Евровизия не е битка, а сцена! Успехът идва, когато си автентичен

Димана Мирчева, позната като DIA (Диа), е един от пионерите в миксирането на модерна музика с фолклор. Напоследък все повече изпълнители опитват подобна формула за успех. Този подход се забеляза и на сцената на националната селекция за „Евровизия 2026“. Димана се радва, че е вдъхновила други изпълнители да правят същото и е убедена, че всеки има различен прочит на самата смесица.

Категорична е, че е много важно каква песен ще представи един изпълнител, а не толкова дали в нея ще има фолклор. Тя вярва, че българската музика може да звучи западно и модерно. Не си пада по гротескни изпълнения с наш фолклор и е убедена, че този, който съчетава народна музика с нещо модерно, трябва да има капацитета да го прави умело.

Димана Мирчева – DIA започва деня си с разпяване рано сутрин. Самата тя споделя, че този навик не е добър, но продължава да го прави, защото по този начин се събужда.

Енергията в началото на деня е от изключителна важност за младата изпълнителка, която е много дейна и е пример за експериментатор в музиката. Опитва най-различни варианти на модерно звучене, съчетани с народни песни. DIA редовно публикува в социалните си мрежи клипове, на които пее различни песни в колата си. Обича снимките ѝ в профила да бъдат с високо качество и заснети професионално. Едно от популярните ѝ видеа е това, в което пее стара народна песен върху парче на Джъстин Тимбърлейк.

Резултатът от смесването на два коренно противоположни стила е удивителен. В студиото на „Тази сутрин“ по bTV запява акапелно веднага щом водещите я предизвикват да го направи. Гласът ѝ е меден и запомнящ се, но това не ѝ пречи да съчетава рап с фолклор. Относно развихрилия се скандал и омраза около „Евровизия“, DIA е убедена, че хората никога не са доволни, когато става дума за този формат.

Смята, че българите имат този манталитет, че когото и да изберем, той няма да е достатъчно достоен. За нея изборът на Дара е добър вариант и определя селекцията от изпълнители, от която беше част и самата тя, като „чудна“.

Когато става дума за любов и взаимоотношения, DIA смята, че жените притежават естествена способност да влияят на мъжете до себе си и да ги учат на важни неща, често без съзнателно усилие. Грижовността, търпението и любовта, които излъчват ежедневно, се превръщат в силен инструмент, способен да смекчи дори най-коравите характери. Когато човек дава добро, разбиране и обич, най-често получава същото в замяна.

Според нея песента „Грехове“ е резултат от близкото ѝ творческо партньорство с най-добрата ѝ приятелка и нейна женска опора Александра. Двете черпят вдъхновение от реална история, преживяна от тях самите, свързана с лични отношения с мъже, които не са били особено добри към тях. По отношение на омразата, която върлува в социалните мрежи и злобните коментари на хората под видеа и снимки, DIA е категорична, че не чете коментари и не се вълнува от хорското мнение.

Майка ѝ прави точно обратното. Чете коментарите под видеата на дъщеря си и я убеждава да ги чете и тя. Двете много спорят по този въпрос. Модерната изпълнителка попада на много негативни изказвания по свой адрес и коментира, че една обида като „за нищо не ставаш“ дори не е сигурна какво точно трябва да значи.

Когато се обаждат, за да я поканят да участва в националната ни селекция за „Евровизия“, тя веднага приема. „Не ме е страх да пея на живо в никакъв случай. Мога да пея на живо, това съм правила цял живот“, категорична е певицата.

Преди повече от десетилетие едно на пръв поглед нетипично парче тихо пробива ефира, без шумна реклама и без предварителни очаквания. „Егея“ се появи през лятото на 2015 г. и направи нещо, което дотогава рядко се случваше на българската сцена – смеси фолклорен вокал с трап звучене. Зад проекта стои младата изпълнителка. Песента бързо започна да живее собствен живот. „Егея“ влезе в ротация по радиостанции в над 20 държави по света, а видеото ѝ натрупа стотици хиляди гледания в YouTube – сериозен резултат за дебют на млад български артист с нетрадиционно звучене.

Историята обаче не спира дотук. Сред хората, които обръщат внимание на парчето, се оказва и артистката Граймс. Бившата партньорка на Илон Мъск споделя песента „Егея“ в своята платформа за видеосподеляне и пише за родната ни гордост в личния си блог. Реакцията не закъснява – Vice Italia публикува материал, посветен на DIA, като я нарича „богиня от другата страна на Европа“.

Любопитното е, че зад този международен интерес не стои артист с дългогодишна стратегия за световна слава. В интервю за подкаста „24 часа от живота“ изпълнителката ни признава: „Никога не съм мечтала да стана певица – исках да бъда танцьорка. Посъветваха родителите ми, че пея добре и ме записаха на вокално студио, а също и на танци. Скоро разбрах, че пеенето ми хареса все повече.“

Любовта към фолклора идва малко по-късно – в музикалното училище, където Димана взема решение, което в онзи момент не изглежда очевидно. Вместо поп и джаз тя избира народно пеене. Това се оказва ключов момент, който определя цялата по-нататъшна посока. Постепенно се ражда идеята да съчетае традиционния вокал с модерно електронно звучене, включително дъбстеп и трап – комбинация, която носи милиони гледания и разпознаваем стил.

Освен на сцената, DIA изгражда паралелна кариера и в медиите. Тя завършва бакалавър по журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а по-късно надгражда образованието си с магистратура по „Маркетинг и рекламен мениджмънт“ в УНСС.

Професионалният път започва като репортер в bTV, но скоро я отвежда към радиото. Още като студентка обаче получава предложение да застане пред микрофона. Била е част от екипа на радио FM+ и помага в „Шоуто на блондинките“ в радио Fresh!. Днес слушателите я познават като гласа на следобедния блок „Абсолютно фреш“ – роля, която тя умело съчетава с музикалните си проекти.

В някои от песните си певицата-радиоводеща насочва вниманието към силата на българските жени – онези, които обичат безрезервно, взимат трудни решения и не се отказват от чувствата си, дори когато това има цена. И макар да не търси постоянно прожекторите, името ѝ остава разпознаваемо както у нас, така и извън страната.