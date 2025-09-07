Диана Димитрова натри от Франция носа на Юлиан Вергов

Диана Димитрова засега не успява да осъди реалибитирания в родните шоусреди Юлиан Вергов, когото скоро ще гледаме в журито на „България търси талант” по Би Ти Ви, но има шанс да му натрие носа като актриса с пробив зад граница. Докато той обикаля родните телевизии и сцени като звезда, тя е напът да се прочуе във Франция. Актрисата, която в момента учи анимация в страната на Катрин Деньов, е получила роля в чуждестранна продукция, печелейки тежък кастинг.

Диана е преминала през няколко кръга на прослушване, за да й дадат работата. Това съобщи самата тя в социалните мрежи, публикувайки и своя снимки от родината. Красавицата се завръща у дома за първи път след цяла година зад граница. „У дома съм! След цяла година – за кратко, но с голяма радост. Избраха ме за чуждестранен филм след няколко кръга кастинг във Франция. За мен като артист това е голямо признание”, сподели Димитрова. Тя не уточни за каква продукция става въпрос, нито дали ролята, която ще изиграе, е главна, поддържаща или епизодична. Възможно е по договор да няма право да говори публично за тези подробности. По-същественото е, че отново ще бъде пред камера, за радост на своите почитатели.

Диана Димитрова явно е започнала да приема отново идеята да бъде актриса – нещо, от което миналата година съобщи, че се е отказала. Сега вече това решение важи единствено за родните сцени – провокирано от конфликта с Вергов и факта, че гилдията като цяло застана на негова страна, когато тя го обвини, че я е пребил. „Изгубих доверие, че съществува механизъм, който може да защити хора като мен. След това преживяване избрах да се оттегля от българската сцена, върху която градих кариера с години, и да напусна дома си. Това беше най-трудното решение в живота ми”, пише още Диана.

Тя припомня проблемите си с популярния актьор, с когото навремето е имала афера. За нея връзката им била любов, а за него – явно не. „През годините чух гръмки речи – да пазим децата, да защитаваме семейството и морала. Питам се: бих ли повярвала на някого, който демонстрира семейни ценности, но иначе търси близост с човек на възрастта на собствените си деца? Това ли е моралът? Това ли е закрилата за някого, който тепърва навлиза в живота, още носи детската си наивност и няма достатъчен житейски опит да различава обич от злоупотреба?”, пише още актрисата. Феновете й въпреки всичко се надяват, че скоро отново ще я гледат и в български продукции.