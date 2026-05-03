Диана Димитрова си обяви тарифата

Актрисата и художничка Диана Димитрова обяви официално цените за своите портрети, като вече приема поръчки на стойност 130 евро за един портрет и 240 евро за двоен, пише „Уикенд”.

„Рисувам хора, не просто лица“, споделя тя, описвайки подхода си към изкуството като дълбоко личен и емоционален процес, в който се стреми да улови характера и „душата“ на човека, а не само неговата външност.

Димитрова разказва, че започва да рисува портрети като експеримент, но бързо среща силен интерес и положителна реакция от страна на хората. Именно това я подтиква да развие дейността си професионално. Според нея най-голямата мотивация са реакциите и усмивките на клиентите, които оценяват труда й и личния подход към всеки проект.

Бившата актриса посочва, че последната й изложба е била напълно разпродадена. В момента от цялото й творчество са останали само две картини, които предстои да бъдат предложени на търг. Следващата изложба е планирана за началото на 2027 година, като дотогава тя ще се фокусира върху нови проекти и индивидуални поръчки.

В работата си Димитрова използва основно молив, който според нея запазва „живата линия“ на художника и позволява максимална прецизност в детайла. Тя работи върху професионална хартия, която е без киселини и осигурява дълготрайност на произведенията. По думите й качеството на материалите е ключово, за да може картината да „диша“ и да съхрани своята стойност във времето.

Освен класически моливни портрети, художничката работи и в други формати и техники, включително портрети на платно. Всеки проект се изработва индивидуално след предварителен подбор на снимки и съгласуване с клиента.Процесът на поръчка е структуриран в няколко стъпки – клиентите първо изпращат снимки, след което заедно с Диана се избира най-подходящата композиция и започва самата работа по портрета. Готовите произведения се изпращат с куриер до клиента. Димитрова уточнява, че приема ограничен брой поръчки месечно, за да може да поддържа високо качество и индивидуален подход към всяка работа.

Междувременно скандалът около определени участници в „Хелс Китчън” продължава да се разраства, след като актрисата отправи ново публично послание. Мнозина го тълкуват като директен отговор на напрежението с Рая Пеева и нейната майка Красимира Демирова. Постът й е след напускането на Пеева и майка й от риалити формата. В емоционална публикация, споделена точно след тяхното отпадане, Димитрова написа:

„Приятели, и преди всичко – вие сте добри хора. Показахте класа – без обиди, без лицемерие. Зад вас – плътно! Колкото до нападките и обидите – всяка дума има граница. Тази граница вече е премината и ще бъде поставена там, където й е мястото – в съда. Битката ще доведа докрай. Уважението не е по избор. За мен въпросът остава в двойните стандарти. Нужно ли е да се стига до обиди към други участници, за да има реакция?“ Публикацията на Димитрова идва на фона на вече заявеното намерение на актрисата да потърси правата си по съдебен път, след поредица от словесни сблъсъци и обвинения, разиграли се както в ефир, така и извън него.

Напрежението между Диана Димитрова и Рая Пеева ескалира по време на участието им в „Хелс Китчън”, където двете, заедно с майката на Пеева – Красимира Демирова, влязоха в открити конфликти пред камерите. Зрителите станаха свидетели на остри реплики, обвинения в неуважение и напрежение, което постепенно се пренесе и в социалните мрежи.

Ситуацията се усложни допълнително, след като Димитрова напусна шоуто. По нейни думи това е било лично решение, взето доброволно, а не резултат от елиминация. Това твърдение контрастира с различни интерпретации в публичното пространство и още повече засили интереса към случващото се зад кадър.

След излизането си от формата, Димитрова започна да коментира по-открито отношенията си с останалите участници. Основен акцент в позицията й са „двойните стандарти“ и липсата на реакция срещу обиди, отправени към нея. От своя страна, Рая Пеева и Красимира Демирова също напуснаха предаването този четвъртък, което мнозина възприеха като символичен край на конфликта в рамките на шоуто. Въпреки това, изглежда, че напрежението между страните далеч не е приключило.

Най-сериозният елемент в последните изявления на Диана Димитрова остава заявката й, че ще търси съдебна отговорност. Макар към момента да няма официално потвърждение за внесен иск, категоричният й тон подсказва, че конфликтът може да се пренесе от телевизионния екран в съдебната зала.