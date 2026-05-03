Хубавица от „Плейбой” роди дъщеря на Красен Кралев, зачената инвитро

Бившият министър на спорта и депутат от ГЕРБ в цели девет парламента Красен Кралев вече е баща на момиченце. Радостната вест съобщи гордият татко в профила си. 59-годишният политик и майката на новороденото - бившата моделка от корицата на „Плейбой” Петя Велкова - са избрали името Мария за дъщеричката си. То носи специално значение и за двамата щастливи родители, тъй като Петя е родена на 15 август, а празникът на Света Богородица е и официален за Варна - родния град на Красен Кралев.



Щастливият татко изказва огромни благодарности към екипа на един от най-известните гинеколози в България д-р Дяволов в „Майчин дом”, както и към лекарите от Медицински център „Калчев”. Според информация на „Уикенд” бебето е заченато ин витро и е много искано от двамата родители.

„Всички тези прекрасни хора и перфектни професионалисти дадоха всичко от себе си, за да изживеем огромното щастие да станем родители на една прекрасна девойка. Нека Мария да има щастлив и смислен живот”, ориса новородената си дъщеричка бившият спортен министър.

Красен Кралев и Петя Велкова се запознават преди около 5 години през общи приятели от борбата. Съпруг на майката на Петя е легендата Георги Райков-Бухала, вече покойник. На олимпиадата в Москва той спечели златото в категория до 100 килограма при класиците след 6 категорични победи. Освен това има и три медала от световни първенства. Покрай него Петя започва да се движи из спортните среди и така се стига до срещата с Кралев. Интересното е, че спортът събира и Георги Райков и майката на манекенката Красимира Енева. Тя е една от най-добрите ни хандбалистки в историята, дългогодишна националка. Голмайстор е на световното първенство за девойки през 1983 г. във Франция.

Петя и Красен за първи път показват връзката си, когато Велкова пуска снимка на двамата в профила си в инстаграм на рождения си ден, който е на 15 август. „Не съм много активна в социалните мрежи и обикновено публикувам само неща, свързани с мои емоционални моменти или с работата ми. В случая просто публикувах една снимка от рождения ми ден. Нищо повече”, обясни моделката. Тя има доста интересна биография. Завършва средното си образование със специалност „Икономика” в Националната търговско-банкова гимназия. През 2019 г. специализира „Диагностика и оценка на обработени и необработени диаманти” в Минно-геоложкия университет „Свети Иван Рилски”. Има и специализация по „Обществено здраве и здравен мениджмънт” в Медицинския университет в София. А както е известно, Красен Кралев завършва варненския Медицински университет, преди да се насочи към рекламите и политиката.

Професионалният път на Петя Велкова започва като модел, а след това стана известна в „Голата истина в 600 секунди“ - първите в Европа новини на голо, които сензационно се излъчваха по кабеларката МСАТ. Разкрепостената мацка, информираше за най-важните вести от деня, като постепенно се лишаваше от части от облеклото си. Голите новини вървяха на гърба на „Шоуто на Слави“ по Би Ти Ви и бяха в люта конкуренция за рейтинг. След спирането на „горещите“ новини Велкова се снима за корица на „Плейбой”. После стана пиар, след това бранд мениджър, бизнесдама, сетне се насочи към политиката, където се кандидатира за народен представител от „Изправи се БГ“ през 2022 г., но и там не успя и преди раждането на Мария последно се занимаваше с продажба на диаманти. Днес Велкова се наслаждава на любовта си с Красен Кралев, когото успя да отмъкне от Виктория Петрова и да му роди дете, за разлика от новинарката от Би Ти Ви. Виктория дълго страдаше за бившия политик, но изглежда вече е успяла да го забрави и се надява, че най-после е открила любовта в лицето на настоящия си възлюбен.

Освен с голите новини и корицата на „Плейбой”, Велкова стана известна и покрай връзката си с вече покойния Христо Сираков – Ицо Стоте манекенки. Към днешна дата тя има пълна амнезия за връзката си с богаташа. Когато двамата се запознали, Петя преживявала много тежко друга раздяла, а Сираков се появил в точния момент в ролята на спасител. Двамата обаче не изкараха дълго заедно, въпреки щедрите армагани от страна на възрастния милионер. Малко след него красавицата се запознала с бъдещия си съпруг № 1.

Петя Велкова има един провален брак зад гърба си. Преди почти 15 години красавицата сключи брак с бизнесмен на име Васил Главчев, с когото бяха заедно няколко години. Тя е получавала три пъти годежен пръстен от любимия преди да се реши да приеме предложението му. Сватбената церемония бе на знаковата дата на 15 август край морето. Явно целият живот на бившата гола моделка се върти около числото 15. Велкова се разведе тихомълком с Васил, а малко по-късно обяви връзката си с Красен Кралев.

„Открихме, че имаме много общи теми за разговор, и някак логично нашите отношения продължиха. Разбираме се чудесно. Освен това с него много си приличаме. Съвсем нормална двойка сме. Красен е всичко, което съм очаквала да притежава един мъж. Той е изключително успешен човек, един от най-добрите ни спортни министри и това е доказано с постиженията в българския спорт“, сподели в едно от малкото си интервюта Велкова.

Преди това Красен Кралев бе във връзка със звездата от Би Ти Ви Виктория Петрова. Двамата бяха заедно 8 години, а министърът неведнъж е споделял за голямата си любов към нея. Общият път на двете известни личности, родени във Варна, започва в началото на 2014 г., но приключва, след като Красен се запознава с Петя Велкова.

За разлика Виктория Петрова, която е изключително сдържана както като поведение, така и като визия, Петя е доста по-разкрепостена. Тя не крие, че обича луксозния живот, а Кралев откликва на всичките й прищевки и я затрупва с изискани чанти, дрехи, обувки и бижута, а бившата моделка сияе от даровете.

Според Петя отношението към себе си определя как ни възприемат околните. Красотата не е състезание, а начин на представяне и самочувствие, смята младата майка. В професионален план тя споделя, че модата и бижутата постепенно се превръщат в неин отличителен почерк, като акцентът пада върху детайла и изчистения стил, а не върху показността.

„Всеки иска да работи с приятни, възпитани и уважителни хора“, казва тя. Според нея именно маниерите и поведението често отварят повече врати от професионалните умения сами по себе си.

Петя Велкова не крие, че телевизията й липсва и мечтае да се завърне на малкия екран. „Работила съм 7 години в Би Би Ти, „Канал 3“ и телевизия „7 дни“. Водила съм основно светски предавания. Работата в телевизията носи един адреналин, който е неописуем. Винаги съм имала свободата да говоря каквото искам” – споделяла е любимата на Красен Кралев, която нищо чудно да видим отново на малкия екран след като малката Мария започне да ходи на ясла или детска градина.





Бившият министър я затрупа с подаръци



Прясната родилка Петя Велкова не може да се оплаче от щедростта на половинката си Красен Кралев, когото преди броени дни направи татко. На една от последните си публични появи най-голямо внимание привлече масивният й диамантен пръстен, който според експерти в бижутерийния бранш е от типа „halo“ – с централен камък, обграден от по-малки диаманти. Подобен дизайн визуално увеличава размера на камъка и е сред най-предпочитаните при луксозните годежни бижута. Оценките сочат, че пръстен от този клас, с централен диамант между 2 и 3 карата, може да струва между 40 000 и 100 000 евро, в зависимост от качеството на камъка и изработката.

Стилът на Велкова бе допълнен от емблематична чанта на „Ермес” -„Мини Кели”, която от години е символ на изискан вкус и висок статус. Моделът е мини версия на класическата Kelly чанта на френската модна къща Hermès и е сред най-трудно достъпните аксесоари в света на модата. Изработена от висококачествена кожа и с характерното закопчаване, тя често се предлага в ограничени серии, което допълнително повишава цената й. Стойността на една Mini Kelly варира значително, но обикновено започва от около 10 000 евро и може да достигне над 60 000 евро в зависимост от цвета, материала и кожата. Аксесоарът на Велкова струва около 30 000 евро.

На кадъра бившата моделка е облечена в кожено палто тип shearling (агнешка кожа с косъм), стил, който е запазена марка за ултралуксозните зимни колекции. Дизайнът напомня на модели на френската модна къща Hermès – свободна кройка, плътна структура и богата текстура, която съчетава елегантност и демонстративен статус.

Подобни палта са сред най-скъпите артикули на Hermès и струват около 20 000 евро. Добре се е справил с подаръците Красен Кралев, не можем да му отречем щедростта.