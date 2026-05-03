Композиторът на "Ветрове" се помирил с чепатата Лили година преди да почине

В ранното утро на 27 април столичният храм „Успение Богородично” на централните гробища в София се оказа тесен да събере желаещите да се сбогуват с Георги Красимиров – Герасим - маестрото, реализирал десетки хитове и музикални проекти с имена като Лили Иванова, Тодор Колев, Нина Николина, Камен Воденичаров, оперната певица Гергана Николаева и др. Той си отиде едва на 57-годишна възраст от онкологично заболяване.

Герасим бе изпратен в последния си земен път под звуците на любимата му Берковска духова музика, където свирят брат му и баща му, и песента „Ветрове” – неговата творческа емблема, парчето, възродило кариерата на Лили Иванова през 2000 г. Траурният автомобил едва побра венци и цветя, с които ковчегът на 57-годишният мъж бе обсипан.

Композиторът е сред основателите „Ку-ку бенд” и дълги години работи със Слави Трифонов. Той е сред авторите на албума „Жълта книжка”, който прави Дългия и момчетата му популярни в средата на 90-те години на миналия век. Албумът взривява музикалния пазар и носи големи печалби на днешния лидер на „Има такъв народ”, който тогава е дистанциран от политиката. Малко по-късно двамата се скарват и Герасим си тръгва, като по негови признания причината е финансова.

Прякорът си Герасим получава като ученик в Музикалното училище в Плевен, където попада в един клас с Георги Милчев – Годжи и Евгени Димитров – Маестрото. Понеже в класа имало три момчета Георги, Годжи решил да се обръща към своя съименник с Герасим. Бъдещият композитор и продуцент нямал нищо против. Така си и останал.

Връзката му с Лили Иванова почнала покрай песента „Ветрове”, създадена през 2000 година. Дамата се виждали често и работели по няколко бизнес проекти. Комуникацията с Лили вървяла лесно, защото тя била невероятно дисциплиниран човек с много качества – и музикални, и човешки. Направили безброй концерти. Популярността й се вдигнала и сред младите. Примата на българската естрада получила доста добри финансови постъпления, Георги като продуцент - също. „Ветрове” била перфектен рестарт на кариерата й.

„С Лили Иванова се работи добре, стига да знаеш какво правиш, да си точен и коректен. И най-важното, да си работлив! Тя мързеливи хора не понася. В медиите излязоха писания, че забранявам да пее песните ми, което е измишльотина. Истината е, че преди време се скарахме. Разделихме се много остро. Около нея се появиха някакви хора, които й втълпиха, че с моя съдружник я крадем, което изобщо не беше вярно. Тогава купихме от нашите общи пари апартамент в „Лозенец”, който трябваше да стане школа за звезди. Направихме ремонт на стария й апартамент, купихме и две коли. И това са от общите пари със съдружника ми, не са от нейните. Това са пари на дружеството ни, което продаваше дискове и организираше концерти. След като с Олександър Лимар се разделихме, си тръгнахме без нищо. Всичко беше инвестирано в продукции, сграда, коли, ежедневие. По продуцирането на всяка звезда има много разходи. А ние я продуцирахме реално. Певците обикновено вадят някакви пари и се само финансират. Ние спазвахме канона и вадехме пари. Покрай успехите на албумите бяхме в еуфория, но допуснахме гнездо на оси да съсипе и нашата работа, и нейната за известно време. В крайна сметка, никой не спечели. Смятам, че сме си простили. Преди няколко месеца се видяхме и тя каза, че разчита на мен да й направя песен. Обещах й, просто не е дошъл момента за нова песен от типа на „Ветрове”, споделя в едно от последните си интервюта Герасим.

С времето двамата с Лили стопили ледовете по между си, макар че това бил дълъг и нелесен процес. Маестрото решил, че няма за какво да бъде в обтегнати отношения с чепатата кубратчанката, просто нямало какво да делят. Освен това се носела славата, че Лили Иванова е фатална жена и който има вземане-даване, не вижда бял ден. Мълвата фискирала бивши съпрузи на примата, както и представители на музикалната гилдия, на арт средите.

Ако се вярва на слуховете, след прекъсването на отношенията си с Лили, музикантът попаднал в своя черна серия. Това, че съдружникът му се покрил някъде в провинцията, изчезвайки с доста крупна сума, било най-малкият проблем на Герасим. Маестрото преживял финансови трусове, макар че успял да си стъпи на краката. Стресът му докарал и няколко болежки, на които не обръщал внимание, защото бил работохолик.

С Лиленце-Пиленце се сдобри окончателно година преди да отлети в света на ангелите на 23 април 2026 г. Поводът бил нов творчески проект, който да взриви музикалния небосклон. Планът им не се реализира поради ранната кончина на композитора.

Малцина знаят, че композиторът е работили заедно и с Тодор Колев. Песента „Фалшив герой” е по негова музика. Двамата се засекли на концерт във Варна. После заедно с Годжи и Евгений Димитров – Маестрото направили музиката за последния албум на Колев, озаглавен също като песента „Фалшив герой”.

„Аз бях в „Ку-ку бенд” от 1993 до 1998 година. След като Евгений Димитров вече свиреше там, той ни покани с Георги Милчев - Годжи. Познавахме се от Музикалното училище в Плевен. Там имахме група. От там се познаваме и със Слави Трифонов, който е малко по-голям от нас. След това дойде нов барабанист – Венко, всички вече го познавате. На приятелска основа и на любовта към пеенето се роди бенда. Ние искахме да правим качествена музика. Момчета го показват до ден днешен, изключителни професионалисти са, едни от най-добрите в страната. Групата, която зрителите виждат сега, е почти същата, която беше през 90-те години на миналия век”, споделял е неведнъж маестрото.