Деси Радева отказа да легне в спалнята на Бойко Борисов

Премиерската вила на улица „Секвоя“, част от държавния архитектурно-парков комплекс „Бояна“, ударно се ремонтира, за да приюти своя нов стопанин Румен Радев, научи „Уикенд“. Очакванията са бъдещият премиер и съпругата му Десислава Радева да се настанят в резиденцията в средата на месец май.



Триумфалното завръщане на Румен Радев в резиденция „Бояна“ се случва само 4 месеца, след като на 20 януари т.г. той подаде оставка като президент и се изнесе от вила „Калина“, която обитаваше с жена си от началото на 2017 г.



Най-луксозната постройка в резиденция „Бояна“



вече е във владение на Илияна Йотова, която се нанесе в престижния държавен имот заедно със съпруга си д-р Андрей Йотов в средата на февруари.

Последният обитател на премиерската вила „Секвоя“ беше Росен Желязков, който през декември 2025 г. подаде оставка като министър-председател. Служебният премиер Андрей Гюров не е живял във вилата, но е ползвал за представителни нужди и мероприятия Дом 2 в държавната резиденция.

„Във вила „Секвоя“ тече освежителен ремонт преди Румен Радев да се настани там, а обновяването на къщата включва пребоядисване на таваните и стените, подмяна на електрическите контакти, ремонт на санитарните помещения и подмяна на част от мебелите – стари дъбови маси, столове и холни гарнитури. Ще бъде монтирана и нова спална гарнитура“, разказва ангажиран с ремонтните дейности в правителствената резиденция. Освежителният ремонт на вила „Секвоя“ е



по настояване на Десислава Радева,



която до този момент никога не е прекрачвала прага на бъдещия си дом, макар през последните 9 години да живя в съседната вила „Калина“.

Спалнята в премиерската къща на ул. „Секвоя“ придоби скадална популярност през лятото на 2020 г., след като бяха разпространени снимки на спящия бивш премиер Бойко Борисов, на които се виждаха пълно с пачки от 500 евро чекмедже и златни кюлчета. Лидерът на ГЕРБ отрича автентичността на снимките и през годините многократно е твърдял, че му е спретнат вероломен милиционерски номер. Упорит слух гласи, че компроматът е дело на Христина Бобокова, съпругата на русенския олигарх Пламен Бобоков, която в периода 2018-2019 г. на няколко пъти е посещавала вила „Секвоя“. Мълвата, че



Христина Бобокова е мистериозната Мата Хари



се подхранва от дългогодишната близост на мъжа й Пламен с Васил Божков. Броени месеци преди избухването на скандала в спалнята на Бойко, Черепа избяга в Дубай, за да избегне ареста си по обвинения в укриване на над 500 млн. лв. данъци, поръчкови убийства и трафик на културно-исторически ценности. Седмици след появата на снимките с евробанкноти и злато в спалнята на Борисов във вила „Секвоя“, се случи и друго събитие – братята Пламен и Атанас Бобокови бяха арестувани по разследване за внос на опасни отпадъци в България.

Сега



прочутата спалня във вила „Калина“ ще бъде подменена



с нова, в която ще отдъхват Румен и Десислава Радеви.

Държавният архитектурно-парков комплекс „Бояна“ за последно беше основно ремонтиран през есента 2017 г. срещу сумата от над 7,5 млн. лв., а последните мащабни ремонтни дейности в резиденцията са от пролетта на 2020 г., когато бяха похарчени над 300 000 лева за къщата, известна като Дом 5. Тогава в нея под наем се нанесе главния прокурор Иван Гешев, който се превърна в първият представител на съдебната власт, настанен в правителствен имот. Иван Гешев изкара в него около година и половина и беше принуден да си тръгне от резиденция „Бояна“ през есента на 2021 г.

Иначе поддръжката на правителствената резиденция „Бояна“ възлиза на малко повече от 2 млн. евро годишно. В тях са включени разходите за отопление, вода, електроенергия, охрана, обслужващ персонал и текущи ремонтни и поддържащи дейности на басейна, спортния комплекс, парковите и градинските пространства. Държавата поема изцяло разходите и на официалните делегации на чужди държави, които отсядат в Дом 3.

