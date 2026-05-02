БГ разводите като латиносериал! Благой с най-много раздели...

През последната година българският светски живот отново доказа, че любовта и разделите вървят ръка за ръка, често под светлината на прожекторите. Разводите на популярни личности не само привличат внимание, но и очертават нови тенденции – от бурни публични конфликти до светкавично започнати нови връзки.

Един от най-коментираните случаи, около които се вдигна най-много шум, безспорно е този на Светлана Гущерова и Християн Гущеров. Раздялата им се превърна в истинска сага, изпълнена с обвинения, емоционални изявления и спорове около децата и финансовите отношения. Историята им, започнала като бляскава приказка, приключи по начин, който дълго ще бъде коментиран в публичното пространство. На няколко пъти Светлана споделяше в сторитата си със своите последователи, че приказката ѝ с Християн е приключила. Ден след това махаше постовете и историята продължаваше. До един момент, в който Светлана излезе с шокиращата новина, че мъжът ѝ е изневерявал с Мария, докато са били женени. Последваха редица обвинения и „летливи ризи“, които вадеше ту единият, ту другият.

След като половинката на Златка Райкова – Карен Хачатрян, бе обвинен, че е уредил над 100 тенис мача, малко след това в процеса на разследването се оказа, че двойката се е развела още през 2024 г. След това обаче са си дали шанс. Макар информацията около личния ѝ живот често да е обвита в спекулации, раздялата ѝ предизвика вълна от слухове и догадки. Към момента обаче нито Златка, нито Карен излизат с официално изявление дали са заедно, или не. Спекулациите се въртят около това, че Мис Плеймейт е изневерила на Карен, има същите обаче и в обратната посока. Факт е обаче, че Райкова отбеляза 40 години в компанията на приятелките си и без присъствието на бащата на втория ѝ син. За Златка това е втора раздяла, тъй като преди това имаше взаимоотношения с Благой Иванов.

Сред по-тихо протеклите, но не по-малко значими раздели, е този на Станислав Иванов, познат на зрителите като харизматичен готвач, и съпругата му Божидара. Тяхната раздяла бе потвърдена без излишна драма, но въпреки това предизвика интерес сред феновете на риалити формата и последователите му в социалните мрежи. След спекулациите по раздялата им той и половинката му споделиха, че причината за раздялата им е дошла по взаимно съгласие. Не го определят като импулсивен жест, а като дълъг път, който и двамата са извървели. Напрежението в ежедневието им, липсата на достатъчно комуникация и различните гледни точки за съвместното им бъдеще са довели до момент, в който трябва да поемат по отделни пътища.

В светските хроники широко бе отразен и разводът на Николай Методиев – Пилето, и Ралица Методиева. Макар да не търсеха активно медийно внимание, раздялата им се превърна в тема на обсъждане, особено заради дългогодишната им връзка и общия им публичен образ. „Чувствам се свободна, обичана, обичаща и вдъхновена“, написа Ралица в социалните мрежи. Рая и Ники се залюбиха през 2007 г., а няколко години по-късно станаха родители на Карина. Ралица е признавала, че детето е много желано, но и трудно, и заради това няма да се реши да роди втори наследник. Двамата сключиха брак на тайна церемония през 2016 година, когато вече бяха родители.

Любопитна тенденция, която ясно се откроява, е бързото преминаване към нови връзки след раздяла. Такъв е случаят с Евгени Будинов, който почти веднага след края на брака си и след като вече има две деца, демонстрира нова любов, предизвиквайки изненада и коментари. Актьорът Евгени Будинов и неговата половинка Поля си казаха „Да“ в Банкя, а свидетели на сватбата станаха Сашо и Ивелина Кадиеви, които имаха възможност първи да поздравят младото семейство.

Историята на Евгени и Поля започва с „любов от пръв поглед“. Срещат се по време на командировка извън София. Запознават се на рецепцията в хотела, в който и двамата са отседнали. Тя му прави голямо впечатление и той решава да ѝ пише в социалните мрежи. Говорят си, след което се срещат. „Беше любов от пръв поглед, още от първото виждане, аз онемях и оглупях“, признава 44-годишният актьор в предаването „Животът по действителен случай“.

Подобно развитие се наблюдава и при младия спортен талант Карлос Насар. След раздялата си с гимнастичката Магдалина Миневска, той не закъсня да покаже нова жена до себе си, което привлече вниманието както на спортната, така и на светската аудитория. За първи път двойката се заяви в Instagram, след като си пишеха коментари под постове.

Актьорът Башар Рахал също попадна във фокуса на медиите, след като се появи с нова партньорка след края на предишната си връзка.

Още по-любопитна стана връзката му, след като се разбра, че тя е с неговата колежка – младата актриса Любомира Башева. Двойката има 22 години разлика. Връзката им започва от сцената, но прераства и в реалния живот. А с днешна дата вече са родители.

На любовния фронт ново начало откри и Радина Кърджилова след раздялата ѝ с Деян Донков. Дългогодишната им връзка бе сред най-обсъжданите в артистичните среди, а новият ѝ път предизвика както подкрепа, така и любопитство. Не трети човек, а „непреодолими различия“ са причината актьорите да сложат край на връзката си.

Това разкри бащата на актрисата – художникът Христо Кърджилов. „Няма трети човек между Радина и Деян. Ние с нея не обсъждаме живота ѝ, но да – те от началото на годината не са двойка. Непреодолими са различията им на този етап.“

Малко след това Радина показа, че до нея отново има мъж – става дума за актьора Пламен Димов. От своя страна Деян Донков също показа новата си половинка.

„Не сме планирали любовта си с Деян. Просто се случи“, признава Анна. Днес Деян Донков и Анна Кошко живеят заедно и планират съвместна работа на сцената.

Интересен паралел се оформя около Дани Петканов, който след развода си с Александра Богданска срещна голямата любов. Настоящата му връзка с Глория Петкова добавя още един слой към сложната мрежа от раздели и нови начала, тъй като самата тя премина през развод малко преди това.

Всички тези истории очертават ясна картина – в българския шоубизнес личният живот остава неизменно публичен. Разводите вече не са край, а по-скоро преход към нов етап, който често започва почти мигновено. А за публиката това продължава да бъде една от най-следените и обсъждани теми.

Благой с най-много раздели

Благой Георгиев отдавна е по-известен с личния си живот, отколкото с футболната си кариера. През годините той има два брака и редица шумни връзки, които често завършват с раздяла. Официално има един развод, но разделите в живота му са повече и редовно попадат в медиите. Георгиев е баща на четири деца от различни жени, което също поддържа интереса към него. С динамичните си отношения и чести любовни обрати той си спечели репутация на един от най-коментираните български футболисти извън терена.